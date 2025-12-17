Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά και την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής.

Μετά και τα παιχνίδια της Τετάρτης (17/12) έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής, όταν και σερβιρίστηκε το «πρώτο πιάτο» της διπλής αγωνιστικής.

Οι θέσεις των «αιωνίων» παρέμειναν ως είχαν από την προηγούμενη ημέρα, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 10-6 και τον Ολυμπιακό στην 11η θέση με ρεκόρ 8-7 αλλά και μ' ενα παιχνίδι λιγότερο.

Στις 8 νίκες έφτασε και η Βίρτους Μπολόνια μετά την εκτός έδρας νίκη της επί της Παρτίζαν, ενώ την έκπληξη έκανε η Μπασκόνια που επιβλήθηκε στη Βιτόρια της Μονακό. Μεγάλο «διπλό» για την Εφές στο Κάουνας απέναντι στην Ζάλγκιρις ενώ η ουραγός Βιλερμπάν επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας στη Λιόν την Μπάγερν.

Τα αποτελέσματα (16η αγωνιστική)

Τρίτη 16/12

Τετάρτη 17/12

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4 Βαλένθια 11-5 Μπαρτσελόνα 11-5 Παναθηναϊκός 10-6 Φενέρμπαχτσε 9-6 * Ζάλγκιρις 9-7 Μονακό 9-7 Ρεάλ Μαδρίτης 9-7 Ερυθρός Αστέρας 9-7 Αρμάνι Μιλάνο 9-7 Ολυμπιακός 8-7 * Βίρτους Μπολόνια 8-8 Dubai Basketball 7-9 Παρτίζαν 6-10 Μακάμπι 6-10 Αναντολού Εφές 6-10 Μπασκόνια 6-10 Μπάγερν Μονάχου 5-11 Παρί 5-11 Βιλερμπάν 4-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (17η)

Πέμπτη, 18/12

21:05 Βαλένθια - Μακάμπι

21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Aρμάνι - Φενέρ

21:45 Ρεάλ - Παρί

Παρασκευή, 19/12