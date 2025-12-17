Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής
Μετά και τα παιχνίδια της Τετάρτης (17/12) έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής, όταν και σερβιρίστηκε το «πρώτο πιάτο» της διπλής αγωνιστικής.
Οι θέσεις των «αιωνίων» παρέμειναν ως είχαν από την προηγούμενη ημέρα, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 10-6 και τον Ολυμπιακό στην 11η θέση με ρεκόρ 8-7 αλλά και μ' ενα παιχνίδι λιγότερο.
Στις 8 νίκες έφτασε και η Βίρτους Μπολόνια μετά την εκτός έδρας νίκη της επί της Παρτίζαν, ενώ την έκπληξη έκανε η Μπασκόνια που επιβλήθηκε στη Βιτόρια της Μονακό. Μεγάλο «διπλό» για την Εφές στο Κάουνας απέναντι στην Ζάλγκιρις ενώ η ουραγός Βιλερμπάν επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας στη Λιόν την Μπάγερν.
Τα αποτελέσματα (16η αγωνιστική)
Τρίτη 16/12
- Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97
- Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77
- Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99
- Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
- Παρί-Μπαρτσελόνα 69-85
Τετάρτη 17/12
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4
- Βαλένθια 11-5
- Μπαρτσελόνα 11-5
- Παναθηναϊκός 10-6
- Φενέρμπαχτσε 9-6 *
- Ζάλγκιρις 9-7
- Μονακό 9-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-7
- Ερυθρός Αστέρας 9-7
- Αρμάνι Μιλάνο 9-7
- Ολυμπιακός 8-7 *
- Βίρτους Μπολόνια 8-8
- Dubai Basketball 7-9
- Παρτίζαν 6-10
- Μακάμπι 6-10
- Αναντολού Εφές 6-10
- Μπασκόνια 6-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-11
- Παρί 5-11
- Βιλερμπάν 4-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (17η)
Πέμπτη, 18/12
- 21:05 Βαλένθια - Μακάμπι
- 21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Aρμάνι - Φενέρ
- 21:45 Ρεάλ - Παρί
Παρασκευή, 19/12
- 19:30 Εφές - Ντουμπάι
- 20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
- 20:30 Μονακό - Μπάγερν
- 21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
- 21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους
