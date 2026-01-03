Οι δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν άνοιξαν τον διάλογο γύρω από το τι αποκόμισε ο Παναθηναϊκός από τη θέση «4» στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-82 και φτάνοντας τις δέκα συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους» στη EuroLeague.

Ο Εργκίν Άταμαν μετά το φινάλε της αναμέτρησης, εξέφρασε τους προβληματισμούς του στη συνέντευξη Τύπου για την απόδοση της ομάδας του στη θέση «4». Συγκεκριμένα, άφησε τα... καρφιά του με αποδέκτες τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνο Μήτογλου, σε αντιπαραβολή με το τι προσέφερε ο Σάσα Βεζένκοβ στο ντέρμπι.

«Θέλω να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοβ. Ακόμα μία φορά έπαιξε απίστευτα κόντρα στους παίκτες μας. Είχε 24 πόντους και οι δικοί μας power forwards είχαν μηδέν πόντους, όπως ο Χουάντσο και ο Μήτογλου. Προσπάθησα να δώσω λεπτά και στον Όσμαν στη θέση "4". Μόνο ο Ναν έπαιξε καλά στην επίθεση και με έναν μόνο παίκτη είναι δύσκολο να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Έτσι, χάσαμε ακόμα ένα ντέρμπι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τι πήρε όμως ο Παναθηναϊκός από τη θέση «4»;

Είναι γεγονός πως τόσο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όσο και ο Ντίνος Μήτογλου δεν βρέθηκαν στην καλύτερή τους βραδιά απέναντι στους «ερυθρόλεκους» στο Telekom Center. Ο Ισπανός φόργουορντ αγωνίστηκε για 20'33" μένοντας άποντος με 0/3 τρίποντα, μαζεύοντας 3 ριμπάουντ με -11 στο +/- και 0 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Από την πλευρά του ο Μήτογλου, πήρε πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής, μόλις 06'27" μένοντας επίσης χωρίς πόντο, μαζεύοντας ένα ριμπάουντ και κάνοντας 2 λάθη. Ο απολογισμός ήταν -9 PIR και -7 στο +/-.

Γι' αυτόν τον λόγο ο κόουτς Άταμαν στράφηκε στα πρόσωπα των Τσέντι Όσμαν και Νίκου Ρογκαβόπουλου, ώστε να μπορέσει να πάρει κάτι παραπάνω από τη συγκεκριμένη θέση απέναντι σε έναν... βιονικό Βεζένκοβ 24 πόντων, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν από τους παίκτες που προσπάθησαν να υποστηρίξουν τον Κέντρικ Ναν έχοντας πολύ καλά διαστήματα στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα σημείωσε 10 πόντους με 2/5 τρίποντα, μάζεψε 2 ριμπάουντ και συγκέντρωσε +17 στο +/- στα 21 λεπτά που πάτησε glass floor. Από αυτά τα 21', τα 06'46" αγωνίστηκε ως τεσσάρι με την παρουσία του να είναι θετική καλύπτοντας τα κενά των υπολοίπων.

Ομοίως και ο Τσέντι Όσμαν, η αστοχία του οποίου τού στέρησε τα... εύσημα, ωστόσο ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ με 10 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και -13 στο +/-. Ο Όσμαν αγωνίστηκε 24'06" λεπτά εκ των οποίων τα 09'41" στη θέση «4» όπου η παρουσία του ήταν άκρως θετική με +9 στο +/-, όταν έπαιζε ως τεσσάρι. Μάλιστα η μία πεντάδα με τον Όσμαν στο «4» ήταν η δεύτερη σε διάρκεια συνολικά στο ματς.

Mάλιστα ο ίδιος είχε δηλώσει παλαιότερα στο Gazzetta πώς νιώθει άνετα σε όποια θέση κι αν αγωνίζεται: «Για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να παίζω στο "4". Για να είμαι ειλικρινής, αυτό έκανα όλη μου τη ζωή. Γι’ αυτό και το έχω συνηθίσει. Νιώθω άνετα τόσο στο "3" όσο και στο "4". Δεν έχει σημασία».

Αναλυτικά οι πεντάδες στις οποίες Όσμαν και Ρογκαβόπουλος έπαιξαν ως «4»: