Ζαλγκίρις - Εφές 64-87: Τεράστιο «διπλό» στην επιστροφή του Λάσο

Ευτυχία Οικονομίδου
Efes
Ο Πάμπλο Λάσο επέστρεψε στους πάγκους με την Εφές και συνόδευσε την επιστροφή του με τεράστιο «διπλό» κόντρα στη Ζαλγκίρις για το 64-87.

Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι ξέμειναν από δυνάμεις στο δεύτερο μέρος και παραδόθηκαν στην ανωτερώτητα των Τούρκων που επικράτησαν με 64-87.

Φυσικά το πρόσωπο της αναμέτρησης δεν ήταν άλλο από τον Πάμπλο Λάσο που επέστρεψε στους πάγκους και οδήγησε τους φιλοξενούμενους σε ένα σπουδαίο «διπλό» διατηρώντας χαρακτήρα, όταν οι γηπεδούχοι έδειχναν διάθεση για ανατροπή.

Ζαλγκίρις - Εφές: Το ματς

Ο αγώνας ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και την Εφές ξεκίνησε με αρκετή ένταση και νευρικότητα για τους γηπεδούχους. Ο Φρανσίσκο δεν βρήκε ρυθμό, μένοντας στο 1/3 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, ενώ από την άλλη πλευρά, οι Πουαριέ και Μπουμπουά ήταν άψογοι, με 6/6 δίποντα σε 5 λεπτά, οδηγώντας την Εφές στο 6-13.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την πίεση με σερί 6 πόντων από τον Σουάιντερ, που ανέλαβε τον τρίτο ρόλο στην επίθεση, φτάνοντας το προβάδισμα στο 11-18. Με δύο εντυπωσιακά καρφώματα του Τζοουνς, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +13 (15-28), αναγκάζοντας τη Ζαλγκίρις να τρέξει ένα σερί 18-9 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Μπιρουτις και Ουλάνοβας ηγήθηκαν της αντεπίθεσης των Λιθουανών, ενώ ο Πουαριέ διατηρούσε την Εφές μπροστά στο σκορ με εξαιρετική παρουσία.

 

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Μπιρουτις ισοφάρισε σε 37-37, όμως ο τρομακτικός Σουάιντερ έφερε αμέσως την Εφές ξανά μπροστά με σερί 6 πόντων. Τρία τρίποντα από Σουάιντερ, Βάιλερ-Μπαμπ και Λόιντ επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο, δείχνοντας πως η τουρκική ομάδα διαθέτει το μέταλλο για να διατηρήσει τον έλεγχο και να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τέλος, όπως κι έγινε.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 35-37, 51-63, 64-87

O MVP... Ο Βενσάν Πουαριέ για αρχή με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Κόουλ Σουάιντερ με 18 πόντους. Εξαιρετικός ο Βάιλερ-Μπαμπ με 7 πόντους, 4 ριμπάουντ, 13 ασίστ και 3 κλεψίματα και ο Λόιντ με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 21 ασίστ για 6 λάθη των φιλοξενούμενων και το 47% από το τρίποντο.

Zalgiris Kaunas2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%ODT
1N. Williams-Goss *22:56113/650%1/250%2/2100%0443000214
3S. Francisco *28:13101/520%2/728.6%2/2100%1345020310
7M. Wright06:1741/333.3%0/00%2/2100%00000012
8I. Brazdeikis *08:2030/00%1/250%0/00%000100003
9D. Giedraitis12:2221/1100%0/10%0/00%01101104-1
10A. Tubelis *24:0762/540%0/00%2/366.7%2461010112
12M. Lo19:2721/250%0/20%0/00%03310202
14D. Sleva14:2530/00%1/333.3%0/00%044001005
15L. Birutis *21:3694/757.1%0/00%1/425%0110000-117
17M. Rubstavicius02:5700/00%0/10%0/00%000000003
91D. Sirvydis17:0051/250%1/616.7%0/00%0331210-10-2
92E. Ulanovas22:2092/366.7%1/250%2/2100%336401022
TOTAL200:006416/3447.1%7/2626.9%11/1573.3%82634163922067

Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Pablo LasoMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1R. Beaubois *17:3494/580%4/580%0/20%1/1100%0330100110
2S. Hazer15:2340/20%0/20%1/1100%1/250%011011001
3J. Loyd22:26121/616.7%1/616.7%3/3100%1/1100%0442221011
8N. Weiler-Babb *30:3871/333.3%1/333.3%1/333.3%2/2100%04413303021
10I. Cordinier *22:3441/333.3%1/333.3%0/30%2/366.7%022220001
11R. Smits22:2351/250%1/250%1/333.3%0/00%235130008
13B. Dessert00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17V. Poirier *25:48144/1040%4/1040%0/00%6/875%2461001018
21C. Swider *19:46181/250%1/250%4/666.7%4/4100%0111301018
23D. Mutaf01:1751/1100%1/1100%0/00%0/00%000000004
33E. Yilmaz10:0810/00%0/00%0/00%1/250%2021313012
88K. Jones12:0383/3100%3/3100%0/00%2/366.7%022022003
Team/Coaches728352220692
TOTAL2008717/3745.9%17/3745.9%11/2250%20/2676.9%728352220692110
     

