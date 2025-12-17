Ο Πάμπλο Λάσο επέστρεψε στους πάγκους με την Εφές και συνόδευσε την επιστροφή του με τεράστιο «διπλό» κόντρα στη Ζαλγκίρις για το 64-87.

Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι ξέμειναν από δυνάμεις στο δεύτερο μέρος και παραδόθηκαν στην ανωτερώτητα των Τούρκων που επικράτησαν με 64-87.

Φυσικά το πρόσωπο της αναμέτρησης δεν ήταν άλλο από τον Πάμπλο Λάσο που επέστρεψε στους πάγκους και οδήγησε τους φιλοξενούμενους σε ένα σπουδαίο «διπλό» διατηρώντας χαρακτήρα, όταν οι γηπεδούχοι έδειχναν διάθεση για ανατροπή.

Ζαλγκίρις - Εφές: Το ματς

Ο αγώνας ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και την Εφές ξεκίνησε με αρκετή ένταση και νευρικότητα για τους γηπεδούχους. Ο Φρανσίσκο δεν βρήκε ρυθμό, μένοντας στο 1/3 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, ενώ από την άλλη πλευρά, οι Πουαριέ και Μπουμπουά ήταν άψογοι, με 6/6 δίποντα σε 5 λεπτά, οδηγώντας την Εφές στο 6-13.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την πίεση με σερί 6 πόντων από τον Σουάιντερ, που ανέλαβε τον τρίτο ρόλο στην επίθεση, φτάνοντας το προβάδισμα στο 11-18. Με δύο εντυπωσιακά καρφώματα του Τζοουνς, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +13 (15-28), αναγκάζοντας τη Ζαλγκίρις να τρέξει ένα σερί 18-9 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Μπιρουτις και Ουλάνοβας ηγήθηκαν της αντεπίθεσης των Λιθουανών, ενώ ο Πουαριέ διατηρούσε την Εφές μπροστά στο σκορ με εξαιρετική παρουσία.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Μπιρουτις ισοφάρισε σε 37-37, όμως ο τρομακτικός Σουάιντερ έφερε αμέσως την Εφές ξανά μπροστά με σερί 6 πόντων. Τρία τρίποντα από Σουάιντερ, Βάιλερ-Μπαμπ και Λόιντ επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο, δείχνοντας πως η τουρκική ομάδα διαθέτει το μέταλλο για να διατηρήσει τον έλεγχο και να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τέλος, όπως κι έγινε.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 35-37, 51-63, 64-87

O MVP... Ο Βενσάν Πουαριέ για αρχή με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Κόουλ Σουάιντερ με 18 πόντους. Εξαιρετικός ο Βάιλερ-Μπαμπ με 7 πόντους, 4 ριμπάουντ, 13 ασίστ και 3 κλεψίματα και ο Λόιντ με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 21 ασίστ για 6 λάθη των φιλοξενούμενων και το 47% από το τρίποντο.

Zalgiris Kaunas 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T 1 N. Williams-Goss * 22:56 11 3/6 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 4 4 3 0 0 0 2 14 3 S. Francisco * 28:13 10 1/5 20% 2/7 28.6% 2/2 100% 1 3 4 5 0 2 0 3 10 7 M. Wright 06:17 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 1 2 8 I. Brazdeikis * 08:20 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 D. Giedraitis 12:22 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 4 -1 10 A. Tubelis * 24:07 6 2/5 40% 0/0 0% 2/3 66.7% 2 4 6 1 0 1 0 1 12 12 M. Lo 19:27 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 2 0 2 14 D. Sleva 14:25 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 5 15 L. Birutis * 21:36 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/4 25% 0 1 1 0 0 0 0 -1 17 17 M. Rubstavicius 02:57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 91 D. Sirvydis 17:00 5 1/2 50% 1/6 16.7% 0/0 0% 0 3 3 1 2 1 0 -10 -2 92 E. Ulanovas 22:20 9 2/3 66.7% 1/2 50% 2/2 100% 3 3 6 4 0 1 0 2 2 TOTAL 200:00 64 16/34 47.1% 7/26 26.9% 11/15 73.3% 8 26 34 16 3 9 2 20 67