Το αινιγματικό story του Τζόουνς για το μέλλον του: «Πρώτα "πρέπει να φύγεις", τώρα "πρέπει να μείνεις"»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ένα story στο instagram, αφήνοντας υπονοούμενο για τη στάση της Παρτίζαν και το μέλλον του.

Η περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς έχει μετατραπεί σε σίριαλ, με τον Ολυμπιακό να θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ του και να κλείσει την τελευταία εκκρεμότητά του.

Ο σέντερ της Παρτίζαν έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, κάτι που αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για τους Πειραιώτες, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελευθερία του.

Η επιθυμία του για να φύγει από το Βελιγράδι φαίνεται και από την ανάρτηση του ίδιου του παίκτη. «Πρώτα "πρέπει να φύγεις", τώρα "πρέπει να μείνεις"» έγραψε σε story του στο instagram, με σαφή αναφορά στη στάση της Παρτίζαν. Κάτι που άλλωστε έχετε διαβάσει στο Gazzetta από το απόγευμα της Παρασκευής για το «φρένο» που έχει προσπαθήσει να βάλει η Παρτίζαν, μην μπορώντας να βρει κάποιον αντικαταστάτη του.

Ο Τζόουνς παραμένει δέσμιος του συμβολαίου του, παρότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και προσπαθεί να ασκήσει πίεση για να ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση. Το μοναδικό εμπόδιο παραμένει η στάση της Παρτίζαν, η οποία δεν έχει αλλάξει σε σχέση με όσα αναφέραμε την Παρασκευή.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα, με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού να είναι η επιθυμία του ίδιου του παίκτη. Ενώ παράλληλα πιέζει και το deadline της 5ης Ιανουαρίου, ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχει βγει απ΄τη λίστα της Παρτίζαν ο παίκτης για να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα EuroLeague.