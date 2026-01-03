Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκίνησε με την αναφορά του στον αείμνηστο πατέρα του Παύλο και την οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Η αναφορά του στον αείμνηστο πατέρα του Παύλο Γιαννακόπουλο και η σύνδεση της ιστορίας της ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR με την οικογένεια του ήταν κάτι που συγκλόνισε στην ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες στο Telekom Center Athens.

Ο «ισχυρός άνδρας» των «πρασίνων» μίλησε για τον τρόπο που βίωνε τις ήττες η οικογένεια κλείνοντας τα φώτα στο σπίτι που διέμενε. Μια σκηνή που συγκλόνισε και στην ταινία για την ζωή του Παύλου Γιαννακόπουλου «Ταξίδι στα αστέρια», που αποτύπωνε με ξεκάθαρο τρόπο το πως βίωνε τις ήττες όλη η οικογένεια.

«Ξέρετε, ο πατέρας μου δεν κοιμόταν ποτέ μετά από άσχημα αποτελέσματα... Ζούσαμε σε μια πολυκατοικία, όλη η οικογένεια. Όταν χάναμε, κανένα φως δεν άναβε. Κανείς δεν κοιμόταν, ιδιαίτερα μετά από εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σ' ένα σημείο της ομιλίας του προς τους παίκτες. Με αυτό τον τρόπο θέλησε να τους δείξει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό AKTOR και πως αντιμετωπίζονταν διαχρονικά οι ήττες, ειδικά από τον «αιώνιο» αντίπαλο.

