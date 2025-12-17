Η Μπασκόνια κυριάρχησε απέναντι στην Μονακό και έκανε την έκπληξη, παίρνοντας τη νίκη με 85-73

Η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη και πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 85-73.

Η ομάδα της Βιτόρια βρέθηκε ακόμη και το +16 απένανι στους Μονεγάσκους και παρότι στο τέλος οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για την ανατροπή, κράτησαν τα ηνία και έφτασαν στη νίκη.

Ο Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ 17 πρόσθεσε ο Φόρεστ, με την Μπασκόνια να ανεβαίνει στο 6-10.

Από την άλλη η Μονακό, που είδε το σερί των 4 νικών της στην Euroleague να σταματά στη Βιτόρια, ο Μάικ Τζέιμς είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Μπασκόνια - Μονακό: Το ματς

Μετά από ένα μοιρασμένο πρώτο δεκάλεππ (17-14), η Μπασκόνια, κυρίως με τον Φόρεστ, βρήκε λύσεις και έκανε το 38-28 στο 26', παίρνοντας τα ηνία της αναμέττησης. Η Μονακό αντέδρασε, χωρίς όμως να απειλήσει και το ημίχρονο έκλεισε στο 43-34 για τους Βάσκους.

Η Μπασκόνια συνέχισε με το πόδι στο γκάζι, κάνοντας το σκορ 54-38 στο 23', όμως η Μονακό δεν τα παράτησε. Με όπλο την άμυνά της, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε ένα εντυπωσιακό τετράλεπτο και με τον Τζέιμς πάντα σε θέση οδηγού έκανε το σκορ 54-52, με το σερί της να φτάνει στο 14-0. Η απάντηση της Μπασκόνια ήταν ένα δικό της 8-0 εκανε το σκορ 62-50 στο 30'.

Η Μονακό συνέχισε να κάνει προσπάθεια αντεπίθεσης, με την ομάδα του Σπανούλη να ροκανίζει την διαφορά και να μειώνει στους 5 (76-71, 37'), όμως η συνέχεια ανήκε στον Λουβαβού Καμπαρό, ο οποίος πήρε πρωτοβουλίες, ανέβασε το προβάδισμα της Μπασκόνια και εν τέλει την οδήγησε στη νίκη με 85-73.

Ο MVP: Ο Τρεντ Φόρεστ είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 μπλοκ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μάικ Τζέιμς πάλευε μόνος του απέναντι στην Μπασκόνια, έχοντας 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Μόλις 12 ασίστ είχε η Μονακό, με την άμυνα της Μπασκόνια να αναγκάζει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πάει πολύ στο ένας - ένας.