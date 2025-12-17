Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Βίρτους Μπολόνια μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με την οποία έφτασε στο 8-8 ρεκόρ και «έσβησε» τρόπον τινά την εντός έδρας ήττα την περασμένη εβδομάδα από την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν εξόχως εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας πάρει και διαφορά 20 πόντων! Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο έχοντας 20 πόντους σε 23:13 λεπτά συμμετοχής με 4/13 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Βέβαια παίκτες-κλειδιά ήταν οι Ματ Μόργκαν (14π., 5ασ., 3ριμπ., 2κλ.) και Άλστον Τζούνιορ (14π., 4/5τρ., 5κλ.) ενώ σημαντικές ήταν και οι βοήθειες του Σαλιού Νιάνγκ (8π., 4/5δίπ.)
Παρτίζαν - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας
Κλειστό ήταν το ματς στην «Belgrade Arena» στην 1η περίοδο (16-16 στο 7') με την Παρτίζαν να είχε βραχέα κεφαλή στο σκορ (19-18) στο 01:35 για το τέλος της 1ης περιόδου. Ένα διάστημα όπου η Βίρτους πραγματοποίησε 6-0 σερί με αποτέλεσμα να κλείσει το δεκάλεπτο στο +5 (19-24) έχοντας τον Έντουαρντς στους 8 πόντους.
Παρόλα αυτά η Παρτίζαν άρχισε να... δίνει απαντήσεις και να επιστρέφει στο παιχνίδι και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τρεξε δικό της σερί 7-0 για το προσπέρασμα με 26-24 ενώ στο 16' πήρε και διαφορά οκτώ πόντων (35-27). Οι Μπράουν και Φερνάντο είχαν μπει στην εξίσωση του ματς αλλά η Βίρτους δεν είχε πει την... τελευταία της κουβέντα έως το τέλος του ημιχρόνου και με μπροστάρη τον Ματ Μόργκαν πήρε προβάδισμα με 37-40 έχοντας προηγηθεί επιμέρους 2-13!
Ένα προβάδισμα το οποίο όχι μόνο διατήρησε στην 3η περίοδο αλλά φρόντισε να ανοίξει και την ψαλίδα της διαφοράς. Αν και η Παρτίζαν μείωσε στον πόντο (48-49 και 50-51 στο 25'), οι Σαλού Νιάνγκ, Ματ Μόργκαν και Στέρλινγκ Μπράουν «έκοψαν» τον αέρα της σερβικής ομάδας πραγματοποιώντας επιμέρους 2-13 για το 52-63 και το ιταλικό +11 με τη λήξη της 3ης περιόδου.
Η Βίρτους μπήκε πολύ πιο δυνατά στην 4η και τελευταία περίοδο και με σερί 7-0 εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +18 (52-70) έχοντας κυριαρχήσει στην «Belgrade Arena» απέναντι στην γηπεδούχο Παρτίζαν. Έκτοτε έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα, με την ιταλική ομάδα να φεύγει από το Βελιγράδι με μια σπουδαία νίκη.
Ο MVP: Στα τρία πρέπει να μοιραστεί το βραβείο του MVP καθώς ήταν εξίσου σημαντική η προσφορά των Έντουαρντς, Άλστον Τζούνιορ και Μόργκαν.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Στέρλινγκ Μπράουν τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 15 πόντους με 2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 2/2 βολές.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 20 λάθη της Παρτίζαν την ώρα που η Βίρτους είχε 22 ασίστ για 12 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 37-40, 52-63, 68-86.
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|S. Milton *
|17:04
|4
|2/6
|33.3%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|4
|D. Washington
|23:20
|14
|6/12
|50%
|5/7
|71.4%
|1/5
|20%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|3
|4
|2
|1
|0
|10
|10
|5
|D. Osetkowski
|03:22
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|-2
|8
|M. Bosnjakovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|V. Marinkovic *
|31:14
|9
|3/7
|42.9%
|1/4
|25%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|5
|12
|S. Brown *
|32:56
|15
|5/10
|50%
|2/4
|50%
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|1
|0
|11
|11
|17
|I. Bonga *
|30:42
|9
|4/10
|40%
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|0
|2
|0
|0
|4
|16
|16
|19
|A. Lakic
|05:43
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|22
|J. Parker
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|B. Fernando *
|17:57
|10
|5/6
|83.3%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|0
|1
|2
|0
|0
|14
|14
|33
|N. Calathes
|24:46
|7
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|5
|3
|3
|1
|0
|11
|11
|88
|T. Jones
|12:56
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|1
|-2
|-2
|TOTAL
|200
|68
|28/61
|45.9%
|20/39
|51.3%
|8/22
|36.4%
|4/5
|80%
|6
|27
|33
|15
|21
|20
|5
|6
|68
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|L. Vildoza *
|20:59
|1
|0/5
|0%
|0/1
|0%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|C. Edwards *
|23:13
|20
|7/21
|33.3%
|4/13
|30.8%
|3/8
|37.5%
|3/4
|75%
|0
|3
|3
|3
|1
|0
|1
|0
|10
|10
|6
|A. Pajola
|18:51
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|7
|S. Niang
|16:10
|8
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|0
|0
|9
|9
|9
|A. Smailagic
|15:38
|7
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|1
|3
|4
|0
|2
|0
|1
|0
|7
|7
|21
|D. Alston Jr. *
|27:19
|14
|5/6
|83.3%
|1/1
|100%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|2
|1
|5
|0
|21
|21
|23
|D. Hackett
|13:03
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|5
|30
|M. Morgan
|16:37
|14
|5/11
|45.5%
|3/4
|75%
|2/7
|28.6%
|2/3
|66.7%
|0
|3
|3
|5
|0
|2
|2
|0
|18
|18
|31
|A. Diarra
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|K. Jallow *
|23:48
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|2
|0
|2
|0
|0
|9
|9
|35
|M. Diouf *
|14:35
|9
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|1
|2
|2
|0
|1
|10
|10
|45
|N. Akele
|09:47
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|1
|2
|0
|0
|0
|5
|5
|TOTAL
|200
|86
|33/68
|48.5%
|22/37
|59.5%
|11/31
|35.5%
|9/16
|56.3%
|11
|26
|37
|22
|17
|12
|12
|1
|86
