Η Βίρτους Μπολόνια πέρασε σαν....σίφουνας από την «Belgrade Arena» καθώς έκανε φύλλο και φτερό την Παρτίζαν κερδίζοντας με 68-86! Εξαιρετικοί Έντουαρντς, Άλστον, Μόργκαν!

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Βίρτους Μπολόνια μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με την οποία έφτασε στο 8-8 ρεκόρ και «έσβησε» τρόπον τινά την εντός έδρας ήττα την περασμένη εβδομάδα από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν εξόχως εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας πάρει και διαφορά 20 πόντων! Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο έχοντας 20 πόντους σε 23:13 λεπτά συμμετοχής με 4/13 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Βέβαια παίκτες-κλειδιά ήταν οι Ματ Μόργκαν (14π., 5ασ., 3ριμπ., 2κλ.) και Άλστον Τζούνιορ (14π., 4/5τρ., 5κλ.) ενώ σημαντικές ήταν και οι βοήθειες του Σαλιού Νιάνγκ (8π., 4/5δίπ.)

Παρτίζαν - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Κλειστό ήταν το ματς στην «Belgrade Arena» στην 1η περίοδο (16-16 στο 7') με την Παρτίζαν να είχε βραχέα κεφαλή στο σκορ (19-18) στο 01:35 για το τέλος της 1ης περιόδου. Ένα διάστημα όπου η Βίρτους πραγματοποίησε 6-0 σερί με αποτέλεσμα να κλείσει το δεκάλεπτο στο +5 (19-24) έχοντας τον Έντουαρντς στους 8 πόντους.

Παρόλα αυτά η Παρτίζαν άρχισε να... δίνει απαντήσεις και να επιστρέφει στο παιχνίδι και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τρεξε δικό της σερί 7-0 για το προσπέρασμα με 26-24 ενώ στο 16' πήρε και διαφορά οκτώ πόντων (35-27). Οι Μπράουν και Φερνάντο είχαν μπει στην εξίσωση του ματς αλλά η Βίρτους δεν είχε πει την... τελευταία της κουβέντα έως το τέλος του ημιχρόνου και με μπροστάρη τον Ματ Μόργκαν πήρε προβάδισμα με 37-40 έχοντας προηγηθεί επιμέρους 2-13!

Ένα προβάδισμα το οποίο όχι μόνο διατήρησε στην 3η περίοδο αλλά φρόντισε να ανοίξει και την ψαλίδα της διαφοράς. Αν και η Παρτίζαν μείωσε στον πόντο (48-49 και 50-51 στο 25'), οι Σαλού Νιάνγκ, Ματ Μόργκαν και Στέρλινγκ Μπράουν «έκοψαν» τον αέρα της σερβικής ομάδας πραγματοποιώντας επιμέρους 2-13 για το 52-63 και το ιταλικό +11 με τη λήξη της 3ης περιόδου.

Η Βίρτους μπήκε πολύ πιο δυνατά στην 4η και τελευταία περίοδο και με σερί 7-0 εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +18 (52-70) έχοντας κυριαρχήσει στην «Belgrade Arena» απέναντι στην γηπεδούχο Παρτίζαν. Έκτοτε έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα, με την ιταλική ομάδα να φεύγει από το Βελιγράδι με μια σπουδαία νίκη.

Ο MVP: Στα τρία πρέπει να μοιραστεί το βραβείο του MVP καθώς ήταν εξίσου σημαντική η προσφορά των Έντουαρντς, Άλστον Τζούνιορ και Μόργκαν.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Στέρλινγκ Μπράουν τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 15 πόντους με 2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 2/2 βολές.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 20 λάθη της Παρτίζαν την ώρα που η Βίρτους είχε 22 ασίστ για 12 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 37-40, 52-63, 68-86.

Partizan Mozzart Bet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 S. Milton * 17:04 4 2/6 33.3% 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 3 3 4 0 1 0 0 4 D. Washington 23:20 14 6/12 50% 5/7 71.4% 1/5 20% 1/1 100% 1 1 2 3 4 2 1 0 10 10 5 D. Osetkowski 03:22 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 -2 8 M. Bosnjakovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 V. Marinkovic * 31:14 9 3/7 42.9% 1/4 25% 2/3 66.7% 1/2 50% 1 0 1 1 2 2 0 0 5 5 12 S. Brown * 32:56 15 5/10 50% 2/4 50% 3/6 50% 2/2 100% 1 1 2 2 2 4 1 0 11 11 17 I. Bonga * 30:42 9 4/10 40% 3/6 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 5 6 0 2 0 0 4 16 16 19 A. Lakic 05:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 22 J. Parker 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 B. Fernando * 17:57 10 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 6 7 0 1 2 0 0 14 14 33 N. Calathes 24:46 7 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 6 6 5 3 3 1 0 11 11 88 T. Jones 12:56 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 2 2 1 -2 -2 TOTAL 200 68 28/61 45.9% 20/39 51.3% 8/22 36.4% 4/5 80% 6 27 33 15 21 20 5 6 68