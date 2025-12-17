Η Βιλερμπάν λύγισε τη Μπάγερν με 76-74 και πέτυχε την τέταρτη νίκη στη διοργάνωση πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (19/12, 21:15).

Η Βιλερμπάν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με 76-74. Οι Γάλλοι έκαναν επιμέρους σκορ 25-12 στην τέταρτη περίοδο, σημειώνοντας την τέταρτη νίκη τους στη EuroLeague πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (10/12, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν γνώρισε την έβδομη συνεχόμενη ήττα στη διοργάνωση.

Βιλερμπάν-Μπάγερν: Το ματς

Η Βιλερμπάν είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο (42-38), με πρώτο σκόρερ τον Νάντο Ντε Κολό (8 π., 2 ασ.), απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Γιοχάνες Φόιγκτμαν (9 π.) και βρήκε λύσεις πίσω από τα 6,75 μ., σουτάροντας 5/9 τρίποντα. Στη συνέχεια, πάντως, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 24-9 στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ντέιβιντ Λάιτι ισοφάρισε σε 51-51, όμως η Μπάγερν απάντησε με σερί 11-0 και έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενη με 51-62! Παρά ταύτα, η Βιλερμπάν βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της. Ο Τομά Ερτέλ σκόραρε για το 75-74 στα 24" για το φινάλε, ο Σπένσερ Ντίνγουιντι αστόχησε στην προσπάθεια να δώσει το προβάδισμα στη Μπάγερν και ο Σακίλ Χάρισον «κλείδωσε» τη νίκη για τους γηπεδούχους, που επικράτησαν με 76-74.

Τα δωδεκάλεπτα: 15-22, 42-38, 51-62, 76-74.