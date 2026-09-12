Ο Τεντόγλου έβαλε το κερασάκι στο Ultimate Championship

O Μίλτος Τεντόγλου έκλεισε μια υπέροχη σεζόν με τον ιδανικότερο τρόπο, με άλμα στα 8,35μ. κατέκτησε την 1η θέση στην πρώτη έκδοση του Ultimate Championship και μαζί τα 150.000 δολάρια που αντιστοιχούν για τη νίκη του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είδε να «χάνει» μέσα από τα χέρια του τη νίκη στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, όμως το καλύτερο για τον δις ολυμπιονίκη ήρθε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και στο νεοσύστατο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.

Σε αγώνα που είχε όλα κι όλα τέσσερα άλματα για τους τέσσερις πρώτους της κατάταξης, ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερη επίδοση στα 8.35μ., πήρε την 1η θέση, μαζί το ειδικό τρόπαιο, αλλά και τα 150.000 δολάρια που αντιστοιχούν στον νικητή-τρια σε κάθε ατομικό αγώνισμα στη διοργάνωση.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ στην τελευταία του προσπάθεια απείλησε την κυριαρχία του Τεντόγλου, με τον Βούλγαρο να σημειώνει 8,34μ. και να κατακτά τη 2η θέση και 75.000 δολάρια.

Ο Τεντόγλου θα μπορούσε να είχε πάει πιο μακριά στο Εθνικό Στάδιο της Βουδαπέστης, αν δεν είχε προβλήματα με τη φορά του και με το πάτημα στη βαλβίδα, με πιο χαρακτηριστικό το 3ο άλμα στα 8.27μ., όπου έχασε 23,1 εκατοστά!

Όπως και να' χει ο Τεντόγλου έκλεισε μια εκπληκτική σεζόν, στη διάρκεια της οποίας κατέκτησε το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ισοφάρισε με 8,66μ. το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, είχε έναν σπουδαίο αγώξα στο Diamond League στο Μονακό (8,61μ.), τώρα πήρε τη νίκη στο Ultimate Championship και πλέον από το 2027 μπαίνει σε προ-ολυμπιακή χρονιά, με τη φιλοδοξία μέχρι το «Λος Άντζελες 2028» να έχει βγάλει το άλμα που έχει στο μυαλό του και φωτογράφισε προ μερικών εβδομάδων ο Μάικ Πάουελ.



