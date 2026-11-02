La Liga: Η Μπιλμπάο πήρε το ντέρμπι με 2-1 την Σοσιεδάδ - Ήττα για την Σεβίλλη του Βλαχοδήμου

Νικήτρια του βάσκικου ντέρμπι αναδείχθηκε η Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-1 τη Σοσιεδάδ, ενώ η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου ηττήθηκε από την Χετάφε με 3-1, για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε το ντέρμπι των Βάσκων απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην έδρα της, για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Δυναμικά μπήκε στο ματς η Μπιλμπάο, η οποία πήρε το προβάδισμα στο 14' με το φοβερό τελείωμα του Ινιάκι Γουίλιαμς, ενώ στο 21' είχε την ευκαιρία με τον Μπενενγκέρ να διπλασιάσει τα τέρματά της, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε πάνω από το δεξί δοκάρι.

Η Σοσιεδάδ από την άλλη απάντησε στο 30', όταν ο Σούτσιτς με εξαιρετικό σουτ από την άκρη της περιοχής έφερε το ματς στα ίσα, όμως η Μπιλμπάο είχε άλλη άποψη και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Μπερενγκέρ σκόραρε για το 2-1 από την άσπρη βούλα και έστειλε την ομάδα του με προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις, με την Σοσιεδάδ να παίζει για την ισοφάριση, ενώ έφτασε πολύ κοντά στο 78' με τον Σόλερ που ήταν αμαρκάριστος στην περιοχή, αλλά έστειλε τη μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι. Στα λεπτά που είχαν απομείνει, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να βρουν το πολυπόθητο δεύτερο γκολ και το ματς έληξε με 2-1.

Έλτσε - Βαλένθια 0-1

Με νίκη 1-0 έφυγε η Βαλένθια από την έδρα της Έλτσε, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού.

Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις εκτυλίχθηκε το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να έχουν μία καλή στιγμή στο 22' με τον Σεπέδα, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Βαλένθια ωστόσο βρήκε τη λύση στο δεύτερο μέρος και στο 69', ο Σαντίκ σκόραρε μέσα από την περιοχή, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Χετάφε - Σεβίλλη 3-1

Την ανατροπή έκανε η Χεταφέ και πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Σεβίλλης του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Οι Ανδαλουσιανοί πήραν το προβάδισμα με τον Σάλας στο 19ο λεπτό, όμως στο δεύτερο ημίχρονο, η Χετάφε όχι μόνο έκανε την ανατροπή, αλλά βρήκε και τρία γκολ.

Ο Ουνάλ ισοφάρισε στο 68′, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Σατριάνο έκανε το 2-1. Τα πράγματα δυσκόλεψαν για τους φιλοξενούμενους όταν ο Μπουένο δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε τη Σεβίλλη με δέκα παίκτες στο 90’+1′ και μετά από τρία λεπτά, ο Μανγκαλά έγραψε το 3-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ 0-1

Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2

Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα 3-0

Μπέτις – Μάλαγα 3-1

Μπαρτσελόνα – Αλαβές 6-1

Χετάφε – Σεβίλλη 3-1

Ράσινγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

Έλτσε – Βαλένθια 0-1

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1

02/11 22:00 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Οσασούνα