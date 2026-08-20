Μάικ Πάουελ για Τεντόγλου: «Μπορεί να πηδήξει 8,90μ.»

Τι προέβλεψε ο Μάικ Πάουελ, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο μήκος με 8.,95μ., για τον Μίλτο Τεντόγλου και για το πού μπορεί να φθάσει.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, συνεχίζει τους αγώνες του το βράδυ της Παρασκευής (21/8) στο Diamond League της Λωζάνης.

Ο 28χρονος ολυμπιονίκης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, στη θερινή περίοδο αγώνων με 8,66μ. ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, με στο Diamond League του Μονακό με 8,61μ. σημείωσε την 3η κορυφαία επίδοση της καριέρας του, όμως αυτά είναι φανερό πως δεν του αρκούν.

Ενδιαφέρουν παρουσιάζουν τα λόγια του Μάικ Πάουελ σε podcast του jumpers.world, που μίλησε για τον Τεντόγλου.

Ο 62χρονος σήμερα Αμερικανός, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 8,95μ. από τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος του Τόκιο το 1991, εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από τον Έλληνα πρωταθλητή.

«Είναι σκληρός στο μυαλό, αν μπορεί να πηδήξει 8,60μ. αρκετές φορές, τότε μπορεί να πηδήξει 8,90μ.» προέβλεψε χαρακτηριστικά, ο Πάουελ σε απόσπασμα του podcast.