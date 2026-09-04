O Μίλτος Τεντόγλου κρατούσε το διαμάντι στα χέρια του με άλμα στα 8,40μ. στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, όμως ο Τατζάι Γκέιλ στην τελευταία του προσπάθεια, «έγραψε» 8,46μ. και πήρε τη δόξα και τα δολάρια.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε σφιχταγκαλιάσει στο στάδιο «King Baudouin» των Βρυξελλών το 2ο διαμάντι της καριέρας του από τη σειρά των Diamond League, με άλμα στα 8,40μ. από την 4η προσπάθεια, όμως ένας αγώνας δεν τελειώνει αν δεν... σγυρίξει ο διαιτητής.

Ο Τατζάι Γκέιλ στην τελευταία του προσπάθεια βρήκε θετικό άνεμο στο +1,4 μ./δ., προσγειώθηκε στα 8,46μ. και στην κυριολεξία πήρε το διαμάντι μέσα από τα χέρια του Έλληνα ολυμπιονίκη.

Ο Τζαμαϊκανός βελτίωσε κατά τρία εκατοστά τη φετινή του επίδοση και θα φύγει από τις Βρυξέλλες με μια νίκη που ισοδυναμεί με 30.000 δολάρια, με τον Τεντόγλου να παίρνει 12.000 δολάρια και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Ultimate Championship της Βουδαπέστης (11-13 Σεπτεμβρίου).

Στη βροχερή και υγρή ατμόσφαιρα της βελγικής πρωτεύουσας, ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τη Ζυρίχη το 2022, ήθελε να φθάσει στη 2η νίκη της καριέρας του σε τελικό των Diamond League.

Mε το 1ο άλμα του στα 8.07μ. βρέθηκε στην 1η θέση, είδε τον Γκέιλ να τον προσπερνά στη 2η προσπάθεια με 8.21μ., είχε όμως άμεση απάντησε, 8.31μ. στο 3ο άλμα κι ανάκτηση της κορυφής. Ο Τεντόγλου έφθασε στα 8.40μ. στο 4ο άλμα του, άφησε το 5ο, για να έρθει ο Γκέιλ με τα 8,46μ. στο τέλος και να πάρει τη νίκη.



Η τελική κατάταξη στο μήκος