Ο παίκτης της ομάδας του Παναθηναϊκού απολογήθηκε προς τον κόσμο της ομάδας για την κόκκινη κάρτα του με την ΑΕΚ.

Ο Κάνγκουα έκανε την ανάρτησή του στα social media του μετά το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0 και εκεί στάθηκε και στην κόκκινη που δέχθηκε. Ζήτησε συγγνώμη γράφοντας: «Νίκη στο ντέρμπι μέσα στην έδρα μας μαζί με τους απίστευτους φιλάθλους μας. Ζητώ συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα. Συνεχίζουμε, πάμε!».