Παναθηναϊκός: Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του ο Κάνγκουα
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Ο παίκτης της ομάδας του Παναθηναϊκού απολογήθηκε προς τον κόσμο της ομάδας για την κόκκινη κάρτα του με την ΑΕΚ.
Ο Κάνγκουα έκανε την ανάρτησή του στα social media του μετά το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0 και εκεί στάθηκε και στην κόκκινη που δέχθηκε. Ζήτησε συγγνώμη γράφοντας: «Νίκη στο ντέρμπι μέσα στην έδρα μας μαζί με τους απίστευτους φιλάθλους μας. Ζητώ συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα. Συνεχίζουμε, πάμε!».
Derby win at home with our crazy fans. I apologize for the red card. We continue PAME 💚🍀 https://t.co/80JmQ5DnwD— Klings Kangwa (@KangwaKing75648) November 1, 2026
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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