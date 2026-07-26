Ο Τεντόγλου ξανά στα 8,66μ., ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ!
Απίστευτα πράγματα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με πρωταγωνιστή τον Μίλτο Τεντόγλου.
Στα τρία πρώτα του άλματα στον τελικό του μήκους, έχει σημειώσει δύο φορές, 8,66μ. Στην πρώτη ο ευνοϊκός άνεμος στα 2,7μ/δ, στέρησε από τον Τεντόγλου την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ, των 8.66μ. που σημείωσε ο Λούης Τσάτουμας στα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας στις 2 Ιουνίου 2007.
Ο Τεντόγλου πείσμωσε, στο 3ο άλμα, λες κι έβαλε σημάδι, προσγειώθηκε ξανά στα 8.66μ., αυτή τη φορά ο άνεμος ήταν θετικός εντός ορίου (+1,0 μ/δ), ισοφαρίζοντας αυτή τη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ!
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