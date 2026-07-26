Ο Τεντόγλου ξανά στα 8,66μ., ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ!

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Τεντόγλου ξανά στα 8,66μ., ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ!

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Ο Μίλτος Τεντόγλου στο 3ο άλμα του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, έφθασε ξανά στα 8.66μ. κι αυτή τη φορά η επίδοση μετρά, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα

Απίστευτα πράγματα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με πρωταγωνιστή τον Μίλτο Τεντόγλου.

Στα τρία πρώτα του άλματα στον τελικό του μήκους, έχει σημειώσει δύο φορές, 8,66μ. Στην πρώτη ο ευνοϊκός άνεμος στα 2,7μ/δ, στέρησε από τον Τεντόγλου την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ, των 8.66μ. που σημείωσε ο Λούης Τσάτουμας στα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας στις 2 Ιουνίου 2007.

Ο Τεντόγλου πείσμωσε, στο 3ο άλμα, λες κι έβαλε σημάδι, προσγειώθηκε ξανά στα 8.66μ., αυτή τη φορά ο άνεμος ήταν θετικός εντός ορίου (+1,0 μ/δ), ισοφαρίζοντας αυτή τη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ!

@Photo credits: INTIME
     

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