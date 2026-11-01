Άρης: Ο Σιάο πανηγύρισε έξαλλα από την Αμερική τη νίκη επί του Παναθηναϊκού
Ο Άρης σημείωσε τη νίκη της εβδομάδας καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στην GBL στο «Nick Gali Hall» με 101-91.
Το «αφεντικό» της «κίτρινης» ΚΑΕ μπορεί να μην παρακολούθησε διά ζώσης το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, αλλά το είδε τηλεοπτικά απο την Αμερική.
Μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη του Άρη μαζί με φίλους του, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα μέσω των stories του προκειμένου να συνεχίσει η ομάδα με τον ίδιο ρυθμό.
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