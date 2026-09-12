H υπόκλιση από τον Ντουπλάντις στον Καραλή

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις υποκλίθηκε στον Εμμανουήλ Καραλή, σε μια κίνηση αναγνώρισης της υπέροχης χρονιάς του, που ολοκληρώθηκε με το άλμα στα 6.15μ. στο Ultimate Championship.

Οι διοργανωτές του Ultimate Championship επέλεξαν πολύ σοφά να προγραμματίσουν το επί κοντώ ανδρών για την πρεμιέρα της διοργάνωσης στη Βουδαπέστη.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής φρόντισαν να δικαιώσουν την επιλογή τους, με την τελευταία τους μονομαχία τους στα ουράνια για το 2026, να κλείνει και την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος.

Ο Ντουπλάντις επιχείρησε στα 6,32μ. και για το παγκόσμιο ρεκόρ Νο.16 της καριέρας του, ο Καραλής δοκίμασε ένα άλμα στα 6,20μ. κι άλλα δύο στα 6,25μ., με στόχο να πετύχει το άλμα της ζωής του.

Η μονομαχία τους διατήρησε την αδρεναλίνη στα ύψη, στο κρύο βράδυ της Βουδαπέστης κι όταν ο Καραλής ολοκλήρωσε τον αγώνα του, ο Ντουπλάντις υποκλίθηκε προς το μεγάλο του-πλέον-αντίπαλο.