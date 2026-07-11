Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό με τα 8,61μ. «έγραψε» τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του και το Gazzetta θυμήθηκε τα 8,65μ. από τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ρώμης το 2024.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν απλά απολαυστικός στον αγώνα του το βράδυ της Παρασκευής (10/7) στo Diamond League του Μονακό.

Μια πριγκιπική εμφάνιση από τον 28χρονο ολυμπιονίκη του μήκους, που επισφραγίστηκε με το άλμα στα 8,61μ. στην 6η προσπάθεια, που έγινε με πλήρη άπνοια.

Ο Τεντόγλου έκανε δική του ξανά μέσα στη σεζόν την κορυφαία επίδοση στον κόσμο δύο φορές μέσα στον αγώνα, με τα 8,52μ. στη 2η προσπάθεια, βελτίωσε τα 8,51μ. που είχε πετύχει ο Ελβετός δεκαθλητής, Σίμον Εχάμερ στις 30 Μαΐου στο μίτινγκ σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας, για να ακολουθήσουν τα 8.,61μ.

Παράλληλα, ο Τεντόγλου τέσσερις βδομάδες πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμπιγχαμ έστειλε το δικό του ηχηρό μήνυμα, σε όποιον σκέφτεται να τον ρίξει από την κορυφή, καθώς στην πόλη της Αγγλίας θέλει να φθάσει στο 4ο διαδοχικό του χρυσό μετάλλιο, στη διοργάνωση μετά το Βερολίνο (2018), το Μόναχο (2022) και τη Ρώμη (2024)!

Τρίτη φορά πάνω από τα 8,60μ. και το «αχ» για το πανελλήνιο ρεκόρ

Ο Τεντόγλου στο Μονακό «έγραψε» επίδοση πάνω από τα 8,60μ. για τρίτη φορά στην καριέρα του και η έκφρασή του βγαίνοντας από το σκάμμα μετά το άλμα στα 8,61μ. έδειξε καθαρά τις σκέψεις του, το πάτημά του ήταν το ιδανικό (ένα εκατοστό πριν από το άκυρο), ίσως να σκέφθηκε κάποιες λεπτομέρειες στην προσγείωσή του, που να του στέρησαν έναν μεγάλο του στόχο, το πανελλήνιο ρεκόρ των 8,66μ. που σημείωσε ο Λούης Τσάτουμας στις 2 Ιουνίου 2007 στο στάδιο της Παραλίας στην Καλαμάτα και στα «Παπαφλέσσεια».

Η σύγκριση της Ρώμης με το Μονακό

Πέρα από το παραπάνω, συνολικά ο αγώνας του Τεντόγλου στο «Λουί Ντε» του Μονακό, είναι ο κορυφαίος της τελευταίας διετίας και μπορεί να συγκριθεί με τον αγώνα του στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ρώμης το 2024.

Ήταν 8 Ιουνίου στο «Ολίμπικο» όταν ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι γινόταν για 3η διαδοχική διοργάνωση πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο.

Με τα 8.42μ. (1ο άλμα) και στη συνέχεια τα 8,49μ. (3ο άλμα), είχε στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή της κατάταξης, έχοντας για κύριο αντίπαλο τον... γηπεδούχο Ματία Φουρλάνι.

Για να έρθουν τα δύο τελευταία άλματα στα 8,65μ. για να τον αφήσουν με τη χαρμολύπη, τον Σίμον Εχαμέρ να αγκαλιάζει τον Έλληνα πρωταθλητή και τον Ελβετό, πριν από ένα μήνα, να θυμάται εκείνη τη στιγμή, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Θα ήθελα να πηδήσω 8,66μ. πριν από τον Τεντόγλου».

Ο αγώνας του στη Ρώμη

8,42μ.

Άκυρος

8,49μ.

8.45μ.

8,65μ.

8,65μ.

Ο αγώνας του στο Μονακό

8,48μ.

8,52μ.

8,34μ.

Άκυρο

8,49μ.

8,61μ.

Το Top 10

Στο ανανεωμένο πλέον Top 10 των επιδόσεών του, το αξιοσημείωτο είναι πως μόλις μια επίδοση έρχεται από τον κλειστό στίβο, τα 8,55μ. από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022 στο Βελιγράδι.

