Ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές του ύψους, ο Σέρβος Ντράγκουτιν Τόπιτς αποθέωσε με τον δικό του τρόπο τον Μίλτο Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ.

Υπόκλιση προς τον κόσμο που τον αποθέωνε δεν έκανε μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου, όταν ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ενας σπουδαίος πρωταθλητής του παρελθόντος, ο Σέρβος, Ντράγκουντιν Τόπιτς, τίμησε με τον δικό του τρόπο τον Έλληνα πρωταθλητή, τη στιγμή της υποδοχής του στο ξενοδοχείο που διαμένει η ελληνική αποστολή στην πόλη της Αγγλίας.

Ο Τόπιτς, που στεκόταν δίπλα στον Γιώργο Πομάσκι, όταν ο Τεντόγλου τους πλησίασε, γονάτισε μπροστά στον τετράκις πρωταθλητή Ευρώπη και τον συνεχάρη, σε μια κίνηση σεβασμού και θαυμασμού για το νέο του κατόρθωμα.

Ο 55χρονος σήμερα Ντράγκουντιν Τόπιτς, διέπρεψε ως αθλητής στο ύψος, είχε ατομικό ρεκόρ στα 2,38μ, και υπήρξε ένας από τους μεγάλους αντιπάλους του Λάμπρου Παπακώστα.

Υπήρξε πρωταθλητής Ευρώπης στο Σπλιτ το 1990 και το 1996 στη Στοκχόλμη στον κλειστό στίβο, καθώς και «χάλκινος» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Παρισιού το 1997.

Ο Τόπιτς σήμερα είναι προπονητής, έχει υπό τις τεχνικές του οδηγίες την είκοσι ενός ετών κόρη του, Ανγκελίνα, η οποία έχει ατομικό ρεκόρ στο 1,99μ., με χρυσά μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματρα Κ18, Κ20 και Κ23, ενώ ήταν 3η πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Επίσης προπονεί τον 20χρονο πρωταθλητή του μήκους Λούκα Μπόσκοβιτς, o οποίος φέτος έχει ανεβάσει το ρεκόρ του στα 8,23μ, ενώ ήταν 5ος με 8.04μ. στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Τόπιτς είναι βαθύς φιλέλληνας και κάθε χρόνο βρίσκεται για προετοιμασία με τους αθλητές του στη χώρα μας.



