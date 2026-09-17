Η Ευρώπη θα κρίνει τη φετινή κούρσα

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος γράφει για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των μεγάλων, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την τελική έκβαση του φετινού πρωταθλήματος.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί, όταν ξεκινούσε το φετινό πρωτάθλημα, πως μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός θα έδειχνε έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο. Και τη δεδομένη στιγμή, ως φαβορί. Όχι μόνο, επειδή ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει μέτριες (για να μην πούμε κακές) εμφανίσεις στα προκριματικά του Conference League και ο Τζέικουμπ Νίστρουπ ήταν έξω από τα νερά του, αλλά γιατί οι δύο από τους τρεις βασικούς ανταγωνιστές του, φαίνονταν να είναι πιο μπροστά από τον ίδιο.

Από τη μία, η εν ενεργεία πρωταθλήτρια ΑΕΚ ήταν το πιο δεμένο σύνολο στον αγωνιστικό χώρο και από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε πρόσφατα στηρίξει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με στόχο την επιστροφή στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ ήταν τότε... μια κατηγορία μόνος του, καθώς όλος ο οργανισμός του ήταν «σοκαρισμένος» από την ξαφνική μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Τι μεσολάβησε μέχρι σήμερα - εκτός των εμφανίσεών τους στο πρωτάθλημα - και τα δεδομένα είναι διαφορετικά; Η Ευρώπη. Οι προκρίσεις, οι αποκλεισμοί και τα... απόνερά τους.

Η ομάδα που έχει επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλη, από τους ευρωπαϊκούς αγώνες της, είναι αδιαμφησβήτητα η ΑΕΚ. Έχει ήδη «πετάξει» τέσσερις βαθμούς απέναντι σε Κηφισιά και Αστέρα, παιχνίδια που ήρθαν αμέσως μετά τα ματς με Λέφσκι και ΛΑΣΚ, αντίστοιχα, για το Champions League. Και η συζήτηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες, είναι κατά πόσο θα συνεχίζει να επηρεάζει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς η παρουσία της στη League Phase και αν υπάρχει κίνδυνος να χάσει και άλλους βαθμούς, μετά τα ευρωπαϊκά ραντεβού της στα «αστέρια».

Ας δούμε τι παιχνίδια έχει η ΑΕΚ, αμέσως μετά τους ευρωπαϊκούς της αγώνες. Και σε παρένθεση, αν το ματς πρωταθλήματος που ακολουθεί, είναι εντός ή εκτός έδρας. Σαχτάρ/Ατρόμητος (εκτός), Μάντσεστερ Σίτι/Παναιτωλικός (εντός), Ρεάλ Μαδρίτης/Λεβαδειακός (εντός), Κόμο/ΠΑΟΚ (εντός), Γαλατασαράι/Βόλος (εντός), Ρόμα/Παναιτωλικός (εκτός), Ντόρτμουντ/ΟΦΗ (εκτός). Αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ δεν έχουν αποφασίσει αν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αναβολής που έχουν και αν τελικά δε θα γίνει το ματς με τον Ατρόμητο, το οποίο είναι ενδιάμεσα από τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία με Σαχτάρ και Σίτι. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, η Ένωση έχει μόλις τρία βατά παιχνίδια στο γήπεδό της (Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Βόλος) αμέσως μετά από ευρωπαϊκά ματς. Και τα άλλα τέσσερα είναι σε Περιστέρι, Αγρίνιο και Ηράκλειο, ενώ υπάρχει και ντέρμπι «δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα πει κανείς, είναι δεδομένο πως θα έχει απώλειες στα «δύσκολα» ή θα κερδίσει όλα τα «εύκολα»; Όχι, βέβαια.

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μπορεί να έχουν και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, όμως οι δικές τους περιπτώσεις διαφέρουν από εκείνη της ΑΕΚ. Για τους «ερυθρόλευκους», τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Europa League μπορεί να αποτελέσουν... βάλσαμο για τις πληγές που του έχουν αποφέρει οι βαθμολογικές απώλειες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Για παράδειγμα, η χθεσινή νίκη απέναντι στη Γιαγκελόνια μπορεί να δώσει ώθηση – κυρίως ψυχολογική – στην ομάδα, ενόψει του πρωταθλήματος. Και αν έρθουν κι άλλες, απέναντι σε πιο δυνατά ονόματα από τους Πολωνούς, τότε οι παίκτες θα βρουν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση και ο νέος τεχνικός της ομάδας θα κερδίζει πόντους και... ηρεμία. Άλλωστε, είναι γνωστό πως στον οργανισμό του Ολυμπιακού, η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι προτεραιότητα για κάθε σεζόν και η Ευρώπη έπεται.

Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, η παρουσία του στο πιο «βατό» και λιγότερο λαμπερό Conference League, του δίνει τη δυνατότητα να μη χάσει τουλάχιστον το μυαλό του από αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι. Κι αυτό γιατί τα... δύσκολα ενδέχεται να ξεκινήσουν από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ αν το «τριφύλλι» τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase, τότε τα πρώτα νοκ-άουτ θα τα δώσει στα μέσα Μαρτίου. Όταν, δηλαδή, θα τελειώνει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Θυμίζω, όπως ακριβώς έγινε και πέρσι με την ΑΕΚ, η οποία το εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο και στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο. Άρα, λοιπόν, η ομάδα του Νίστρουπ μπορεί να κουβαλήσει με μεγαλύτερη άνεση πολλά... καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Γιατί, για να μη γελιόμαστε, άλλο πράγμα το Champions League και άλλο το Conference League. Κυρίως για τους ποδοσφαιριστές.

Φυσικά, υπάρχει και η περίπτωση του ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» θα απουσιάσει από φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, κάτι που σημαίνει πως θα έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα (πλην αυτών για το κύπελλο) και θα μπορεί να είναι περισσότερο αφοσιωμένος στο πρωτάθλημα. Όχι μόνο σωματικά, αφού δε θα υπάρχει η καταπόνηση από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα ταξίδια, αλλά και πνευματικά, καθώς το μυαλό των παικτών θα είναι μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Ναι, αυτή τη στιγμή μπορεί θεωρητικά ο «δικέφαλος του βορρά» να δείχνει πιο πίσω από τους άλλους τρεις διεκδικητές, όμως έχει κερδίσει όλα τα “must win” παιχνίδια και έχει ηττηθεί μόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Παναθηναϊκό, παίζοντας με δέκα παίκτες από το 15’. Και αν συνεχίσει να μαζεύει πόντους, με την ομάδα να βρίσκει ρόλους και χημεία, τότε ο πικρός αποκλεισμός του από την Ευρώπη ενδέχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου.