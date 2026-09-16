Ο Γιάρεμτσουκ βρήκε το χρυσό γκολ και ο παθιασμένος Ολυμπιακός με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια, ξεκινώντας με το δεξί το ταξίδι στο Europa League! O Γκονζάλες είχε ισοφαρίσει για τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός είναι πάλι εδώ! Λίγες μέρες μετά το 0-1 με τον ΟΦΗ οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν ποδοσφαιρικό παλμό, αντίδραση και ψυχή και γύρισαν το σε βάρος τους 0-1 σε 2-1. Αποθέωση από τον κόσμο με σούπερ κορεό και φανταστική ατμόσφαιρα.

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε διαφοροποιήσεις και σε επίπεδο άμυνας στην πρώτη του ευρωπαϊκή 11άδα. Η διάταξη των Πειραιωτών: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με τους Έσε - Φρόϊλερ και μπροστά τον Τσικίνιο. Άκρα με Ζότα και Ζέλσον και φορ ο Γκονζάλες. Ο σχηματισμός της Γιαγκελόνια από την άλλη: Αμπράμοβιτς στο τέρμα, άμυνα με Μοντόγια, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλο και Βόϊτουσεκ. Κέντρο με τους Κλίνγκε, Ρόμαντσουκ και Ιμάζ και τριάδα μπροστά με τους Σμιτ, Πρέλετς και Ροντρίγκο Κονσεϊσάο.

Πρώτη γκολ η Γιαγκελόνια, το 1-1 ο Ολυμπιακός με το τέταρτο φετινό γκολ του Γκονζάλες

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με ένα παιχνίδι – αρχικά – αρκετά ισορροπημένο ωστόσο αυτό άλλαξε στην πορεία. Οι πρώτες φάσεις ήταν του γηπεδούχου Ολυμπιακού. Στο 14ο λεπτό έπειτα από κόρνερ του Τσικίνιο μία κεφαλιά του Ζότα «έφυγε» έξω. Στο 16ο λεπτό η μπάλα κύλησε γρήγορα με τον Γκονζάλες να δίνει στον Σάλιακα και εκείνος να κάνει ένα πολύ επικίνδυνο γύρισμα που όμως δεν βρήκε εκεί συμπαίκτη του.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο η Γιαγκελόνια είχε σουτ του Πρέλετς στο δοκάρι και μετά σουτ του Ροντρίγκο Κονσεϊσάο που αποκρούστηκε. Στο 20ό λεπτό η πολωνική ομάδα κινήθηκε γρήγορα και βρήκε το γκολ από τα πόδια του Σμιτ με σουτ από κοντά.. Στο 30ό λεπτό από το κόρνερ του Τσικίνιο ο Ζότα είχε κεφαλιά που αποκρούστηκε δύσκολα και δυο λεπτά μετά ο Τσικίνιο δεν κατάφερε να σπάσει καλά τη μπάλα για σουτ. Στο 42’ ο Γκονζάλες είδε το σουτ του να αποκρούεται πολύ δύσκολα μετά την πάσα του Ζέλσον.

Στο 43 λεπτό ο Μεξικανός φορ δικαιώθηκε με γκολ από κοντά έπειτα από στατική μπάλα και κεφαλιά του Ρέτσου που έβγαλε πολύ δύσκολα ο γκολκίπερ Αμπράμοβιτς. Έτσι ο Γκονζάλες έφτασε τα 4 γκολ σε 6 αγώνες με την φανέλα του Ολυμπιακού και έφερε στα ίσα τον αγώνα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Φρόϊλερ σε Γιάρεμτσουκ και 2-1 και... πανικός στις εξέδρες

Ο Ολυμπιακός το γύρισε το ματς στην επανάληψη φτάνοντας στο 2-1. Αρχικά στο 54ο λεπτό ο Γκονζάλες επιχείρησε ένα σουτ πάνω σε σώματα εν τέλει. Στο 59’ ο Ζότα είχε χαμένο τετ α τετ μετα από ωραία πάσα του Φρόϊλερ για να ακολουθήσει σουτ του Τικνιζάν στο 60’ που και αυτό κόπηκε. Ακολούθησε ένα άτσαλο σουτ του Έσε στο 63’.

Στο 66’ ο Τικνιζάν είχε ένα «γέμισμα» της μπάλας που πήγε ελάχιστα άουτ. Στην συνέχεια υπήρξαν προσπάθειες των Φρόϊλερ και Σάλιακα αλλά και σπουδαία διπλή φάση με Γιάρεμτσουκ και Τσικίνιο με την μπάλα να περνάει έξω. Στο 81’ ο Φρόϊλερ βρήκε τον Ζότα που το σουτ του πήγε κόρνερ. Στο 84ο λεπτό έπειτα από ωραία ερυθρόλευκη συνεργασία η μπάλα έφτασε στον Φρόϊλερ που την έστειλε «συστημένη» στο κεφάλι του Ουκρανού Γιάρεμτσουκ για το 2-1 και μετά φυσικά υπήρξε ο απόλυτος... χαμός στις εξέδρες. Στις καθυστερήσεις ο Ρέτσος είχε σουτ στο δοκάρι μετά από φοβερή ατομική ενέργεια του Ζέλσον.

MVP: Ο Γιάρεμτσουκ για το «χρυσό» 2-1 του Ολυμπιακού. Κεφαλιά μεγάλης κλάσης από έναν πραγματικά πολύ σπουδαίο σέντερ φορ. Από κοντά ο Ζότα για την συνολική του εικόνα. Ο Πορτογάλος έδωσε αγωνιστικό ρεσιτάλ, έχοντας φάσεις για γκολ, πολλά τρεξίματα, κερδισμένα φάουλ και γενικά τεραστια προσπάθεια.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Είναι ορισμένοι ερυθρόλευκοι. Ο Φρόϊλερ για την ποιότητα, την εμπειρία του και την συνεισφορά του στο δημιουργικό κομμάτι έχοντας φυσικά την ασίστ στο 2-1. Ο Γκονζάλες, σκόρερ του 1-1 και ο Ζέλσον για την φοβερή δουλειά στο κράτημα της μπάλας και τις ατομικές ενέργειές του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η άμυνα της Γιαγκελόνια. Δεν ήταν «τραγική» αλλά έπαιξε πολύ σκληρά και ήταν ευάλωτη σε κομβικές στιγμές του αγώνα.

Η ΓΚΑΦΑ: Και τα 2 γκολ του πρώτου μέρους είναι λανθασμένοι χειρισμοί είτε της άμυνας είτε του γκολκίπερ και είτε και των δύο. Στο 0-1 της Γιαγκελόνια Ορτέγκα και άμυνα του Ολυμπιακού δεν τα πήγαν καλά και αντίστοιχα στο 1-1 του Γκονζάλες διώχνει λανθασμένα ο Αμπράμοβιτς και αδρανεί η άμυνα των Πολωνών.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε λάθη η διαιτησία του Όσμερς που σε κάποιες στιγμές άφησε το σκληρό παιχνίδι των Πολωνών και ειδικά παικτών όπως ο Βιτάλ (που θα μπορούσε ακόμα και να είχε αποβληθεί). Στον Ολυμπιακό ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Γιάρεμτσουκ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός και βελτιωμένος ήταν και «ψυχωμένος» και αποφασισμένος. Στο τέλος στα κρίσιμα σημεία του αγώνα ήταν ανώτερος της αντιπάλου του, της Γιαγκελόνια και πήρε το ματς με αυτό το 2-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Μπρούνο (46’ Τικνιζάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας (82’ Πέντερσεν), Έσε (77’ Μπέϊλι), Φρόϊλερ, Τσικίνιο (77’ Πουέρτα), Ζότα, Ζέλσον και Γκονζάλες (62’ Γιάρεμτσουκ).

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ: Αμπράμοβιτς, Μοντόγια, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος, Βόϊτουσεκ, Κλίνγκε (63’ Φίντελ), Ρόμαντσουκ (46’ Κοζλόσφκι), Ιμάζ (63’ Σιλά), Σμιτ, Πρέλετς (75’ Λοζάνο) και Ροντρίγκο Κονσεϊσάο.