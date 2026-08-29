Το πρόγραμμά του στη League Phase του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός, που ξεκινά με εντός έδρας ματς απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Ο Παναθηναϊκός ήξερε ήδη τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League και πλέον ξέρει και τη σειρά με την οποία τα τεθεί αντιμέτωπός τους, με την UEFA να ανακοινώνει το πρόγραμμα του θεσμού.

Οι Πράσινοι ξεκινούν εντός έδρας στις 15 Οκτωβρίου, όταν θα υποδεχτούν την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα παίξουν στο Καζακστάν με την Καϊράτ Αλμάτι.

Στις 5 Νοεμβρίου, το Τριφύλλι θα υποδεχτεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ στις 26 του μήνα θα πάνε στη Δανία για να κοντραριστούν με τη Νόρντζελαντ. Ακολουθεί στις 10 Δεκεμβρίου η εξόρμηση στη Γερμανία για την αναμέτρηση με τη Φράιμπουργκ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα πέσει η αυλαία στη League Phase, με εντός έδρας ματς κόντρα στην Μπράιτον.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη league phase του Conference League