Ντόρτμουντ - Κωνσταντέλιας: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή για πέντε χρόνια

Γιάννης Πολιάς
Ντόρτμουντ - Κωνσταντέλιας: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή για πέντε χρόνια

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Την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ για την επόμενη πενταετία ανακοίνωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Και με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με την Μπορούσια να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ για την επόμενη πενταετία.

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