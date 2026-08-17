Την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ για την επόμενη πενταετία ανακοίνωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Και με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με την Μπορούσια να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ για την επόμενη πενταετία.

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