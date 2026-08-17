Ντόρτμουντ - Κωνσταντέλιας: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή για πέντε χρόνια
Και με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με την Μπορούσια να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ για την επόμενη πενταετία.
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Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷— Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026
Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝
Zur Meldung:
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