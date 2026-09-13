Χορηγός βαθμών η ΑΕΚ μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της Ένωσης στην Τρίπολη που έφερε νέα γκέλα και προβληματισμό - κακό στήσιμο και κοουτσάρισμα από Νίκολιτς...

Το ζητούμενο στην Αρκαδία για την ΑΕΚ και στην αναμέτρηση της πρωταθλήτριας με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης ήταν η ανταπόκριση στην υποχρέωση επικράτησης έπειτα από ένα σημαντικό νικηφόρο σερί σε Ελλάδα και Champions League... Έπρεπε και το σημειώναμε να αποδείξει ότι ήταν κακή παρένθεση τα ματς εκτός Νέας Φιλαδέλφειας και να επιβεβαιώσει ότι Νίκολιτς και παίκτες είχαν απλά μια κακή μέρα στη δουλειά. Ωστόσο αυτό δεν έγινε ποτέ και ο Δικέφαλος για δεύτερο σερί ματς εκτός έδρας προβλημάτισε και τούτη τη φορά ο Σέρβος τεχνικός είχε άστοχες επιλογές σε επίπεδο 11αδας και παράλληλα σε διαχείριση του αγώνα μιας και δεν του βγήκαν οι αλλαγές αν και έγινε πιο πειστική η ομάδα. Εννοείται πως παίζει ρόλο το εγκληματικό λάθος του Μουκουντί και από τη στιγμή που έληξε 1-1 δεν γίνεται να το παραβλέψεις, αλλά αυτό έγινε στο 30' της αναμέτρησης και είχε άπλετο χρόνο η ομάδα να αντιδράσει, οπότε δεν κοιτάς το δέντρο διότι θα χάσεις το δάσος!

Επιπρόσθετα απώλεσε δυο βαθμούς απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος όπως και η Κηφισιά δεν είχε βαθμό έως τώρα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή η ΑΕΚ γίνεται χορηγός βαθμών (και στον Αστέρα) και αν συνεχίσει έτσι του ίδιου του πρωταθλήματος που επιθυμεί να διατηρήσει και έχει να θυμίσω βασικό στόχο για φέτος! Δεν δικαιολογείται με τις συγκεκριμένες ομάδες να έχει μόλις από έναν βαθμό ακόμη και αν άξιζες, στην Τρίπολη τουλάχιστον, το τρίποντο μιας και έχασαν μεν και οι δυο ομάδες ευκαιρίες, αλλά αυτές των κιτρινόμαυρων είναι από εκείνες που λέμε άχαστες! Αν εστιάσουμε σε αυτό και πάλι θα δούμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος ειδικά μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα όπου πρέπει να εστιάσουν στη μέτρια εικόνα της ομάδας και ο Νίκολιτς στο δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι του που κάνει κακό διάβασμα του αντιπάλου, λανθασμένες επιλογές 11αδας και μάλλον μέτρια διαχείριση των αλλαγών: διότι σωστά έβαλε Κοϊτά και Βάργκα αλλά δεν κατάλαβε κανείς πώς τελείωσε το παιχνίδι ο Ζίνι!

Από το πρώτο 45λεπτο και την γνωστοποίηση της 11αδας προέκυψε προβληματισμός αν οαι στη μεγαλύτερη εικόνα της διάρκειας αυτού η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο, την κυριαρχία, δημιούργησε τις φάσεις και κάποιες πολύ σημαντικές όπως δυο φορές του Ζίνι και από μια των Γκατσίνοβιτς, Μαρίν και Πήλιου τη στιγμή που η εστία του Μπρινιόλι απειλήθηκε μόλις μια φορά με τον Ιταλό γκολκίπερ να αντιδρά σωστά στη φάση με τον Κετού! Η Ένωση δίκαια προηγήθηκε με το... υποχρεωτικό αυτογκόλ του Λάσκαρη, μιας και όποιος και να ακουμπούσε την μπάλα σε αυτό το σημείο θα την έστελνε στα δίχτυα από το σούπερ γύρισμα του Ρότα, αλλά ένα εγκληματικό λάθος υπερβολικής σιγουριάς από τον Μουκουντί, το ποδοσφαιρικό τσαφ που λέμε στο κοντρόλ, έδωσε τη δυνατότητα στον Αστέρα να βρει εύκολη ισοφάριση. Κι όμως θα έπρεπε και άξιζε αν και με μέτρια εικόνα ο Δικέφαλος από το 30' έως το τέλος του πρώτου μισού, να βρει δεύτερο γκολ μα ο Πήλιος δεν βρηκε στόχο στη πάσα πάρε - βάλε του Γιόβιτς!

Αναφέρω την επιλογή 11αδας διότι δεν έμοιαζε να υπάρχει λόγος να μη πάει με τους ίδιους στην αρχή του αγώνα με εκείνους που έπαιξαν και με την Λασκ. Ειδικά το γεγονός ότι επέλεξε τον Αριάγκα στα χαφ που είναι μέσος με ανασταλτικά χαρακτηριστικά και μοιάζει προβληματική απόφαση τη στιγμή που υπήρχαν διαθέσιμοι Βιτάλις και Κάιρινεν! Προσοχή για να μη γίνει παρεξήγηση μπορεί και τώρα να ήρθε ισοπαλία όπως και με την Κηφισιά αλλά η εικόνα της ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι απώλεσε δυο βαθμούς και μάλιστα με την ευγενική χορηγία του Σέρβου τεχνικού και των ποδοσφαιριστών. Διότι σωστά δήλωσε ο κόουτς ότι δώσαμε τις στιγμές στον αντίπαλο αλλά αυτό έγινε κυρίως στο δεύτερο 45λεπτο όταν έπελεξε να παίξει με Μάγερ και Μαρίν στα χαφ και όχι να αλλάξει απλά τον Αριάγκα με έναν εκ των Κάιρινεν, ή Βιτάλις.

Αντιθέτως δεν έκανε τη σωστή επιλογή με αποτέλεσμα να ακυρώσει και τη δεξιά πλευρά της ΑΕΚ επιθετικά αφού επέλεξε να διατηρήσει τον Ζίνι και να τον πάει δεξιά με το σκεπτικό να έχει έναν ακόμη επιθετικό στην ενδεκάδα από τη στιγμή που έψαχνε το γκολ. Ωστόσο ήταν εμφανές από το πρώτο 45λεπτο ότι ο Αγκολέζος φορ ήταν σε κακή μέρα και αυτό δεν το είδε και δυστυχώς δεν το κατάλαβε ποτέ ο Νίκολιτς που πήρε κακή απόφαση με αποτέλεσμα να ακυρώσει με αυτό το τρόπο και τη δεξιά του πλευρά! Τη στιγμή που θα μπορούσε πολύ απλά να αλλάξει μόνο Βάργκα με Ζίνι και να φέρει όπως προαναφέραμε Βιτάλις, ή Κάιρινεν δίπλα στον Μαρίν αντί του Αριάγκα και να κρατήσει τον Κροάτη άσο στη καλή του θέση (εννοείται ότι συμμετέχει στο τέρμα της Ένωσης στη συνεργασία με τον Ρότα). Δεν ήταν και πάλι σε καλή μέρα στον πάγκο ο Μάρκο Νίκολιτς άλλωστε σωστά είπα στη συνέντευξη Τύπου πως στο τέλος της όποιας κουβέντας έπειτα από γκέλα η ευθύνη είναι του προπονητή!

***Ενα από τα δυο άχαστα να έβαζε ο Γιόβιτς στο 87' και θα γινόταν διπλό τεράστιας αξίας δίχως να μειώνει τα παραπάνω, απεναντίας, απλά τουλάχιστον θα έπαιρνε η ομάδα σημαντικό τρίποντο. Κρίμα και η πολύ καλή απόδοση του Μπρινιόλι και πάλι να περάσει δίχως το επιθυμητό αποτέλεσμα...