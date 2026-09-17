Ο Πανσερραϊκός γνώρισε πολύ βαριά ήττα από την ΑΕΚ χάνοντας με 8-1 για την League Phase του Κυπέλλου με τους ανθρώπους της ομάδας να μαυρίζουν το σήμα στα social media.

Πραγματοποιώντας τραγική εμφάνιση ο Πανσερραϊκός γνώρισε πολύ βαριά ήττα χάνοντας από την ΑΕΚ με 8-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Μια ήττα που δυσαρέστησε τους πάντες στην ομάδα των Σερρών και μάλιστα στα social media μαύρισαν το σήμα, δείχνοντας το πόσο άσχημη βραδιά ήταν για την ομάδα αυτό το 8-1.