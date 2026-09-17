Ο Χρήστος Αλεξίου σκόραρε για δεύτερη φορά κόντρα στον Πανσερραϊκό μετά από εκτέλεση κόρνερ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 8-0 για την ΑΕΚ.

Λυσσασμένη η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια! Η Ένωση δεν πήρε το πόδι από το γκάζι κι έφτασε και σε όγδοο γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό, χάρη στο δεύτερο προσωπικό τέρμα του Χρήστου Αλεξίου. Στο 84΄συγκεκριμένα, η Ένωση εκτέλεσε το κόρνερ, με τη μπάλα να μένει ζωντανή στην περιοχή μετά από άστοχη έξοδο του γκολκίπερ των Λιονταριών και τον Έλληνα αμυντικό να σκοράρει από κοντά για το 8-0.

Το μόνο που κατάφερε η ομάδα των Σερρών ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής στο 90΄+1΄με τον Ηλιάδη για το τελικό 8-1.