ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Ο Αλεξίου σκόραρε ξανά για το 8-0, μείωσαν τα Λιοντάρια
Λυσσασμένη η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια! Η Ένωση δεν πήρε το πόδι από το γκάζι κι έφτασε και σε όγδοο γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό, χάρη στο δεύτερο προσωπικό τέρμα του Χρήστου Αλεξίου. Στο 84΄συγκεκριμένα, η Ένωση εκτέλεσε το κόρνερ, με τη μπάλα να μένει ζωντανή στην περιοχή μετά από άστοχη έξοδο του γκολκίπερ των Λιονταριών και τον Έλληνα αμυντικό να σκοράρει από κοντά για το 8-0.
Το μόνο που κατάφερε η ομάδα των Σερρών ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής στο 90΄+1΄με τον Ηλιάδη για το τελικό 8-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.