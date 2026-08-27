Τέσσερα χρόνια μετά το «κάζο» από τη Λέφσκι Σόφιας ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης χωρίς να προκριθεί σε όμιλο ή League Phase.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε τη σεζόν του με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων από το καλοκαίρι!

Οι Θεσσαλονικείς μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στο Europa League έμειναν κι εκτός από το Conference League, καθώς ηττήθηκαν με 3-2 στη ρεβάνς με την Μπραν και συνεπώς τον χειμώνα δεν θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Οι Ασπρόμαυροι έμειναν εκτός Ευρώπης από το καλοκαίρι ύστερα από 4 χρόνια, όταν η τότε ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε αποκλειστεί από τη Λέφσκι Σόφιας στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος του αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα πάρει μπόνους αποκλεισμού 750.000 ευρώ και σε συνδυασμό με τα 350.000 ευρώ που είχε πάρει από τα προκριματικά το συνολικό ποσό που θα εισπράξει από την UEFA είναι στα 1,1 εκατομμύρια ευρώ.

Αξιοσημείωτο πως εάν οι Θεσσαλονικείς είχαν προκριθεί στη League Phase του Conference League, τότε θα είχαν εγγυημένα έσοδα της τάξης των 3.170.000 ευρώ.