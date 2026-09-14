Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο ματς του Champions League με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

Με την διακοπή των εθνικών ομάδων να είναι μόλις δύο παιχνίδια μακριά, η ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει να καταστρώνει τα πλάνα της και για μετά την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Έπειτα απ' αυτήν και το ματς με τον ΟΦΗ στη Φιλαδέλφεια στις 10/10 έρχονται τα ματς του Champions League με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 14/10 και τη Μάντσεστερ Σίτι στις 20/10, ανάμεσα από τα οποία υπάρχει ο αγώνας πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (17/10) για την 7η αγωνιστική.

Η κατάρτιση αυτή του προγράμματος έχει γεννήσει κάποιες σκέψεις στην πλευρά της «Ένωσης», μήπως κάνει χρήση του δικαιώματος «joker out» που έχει και πάρει αναβολή του αγώνα με τους Περιστεριώτες, προκειμένου να μην χρειαστεί να κάνει το ταξίδι για την Αγγλία δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες. Να σημειωθεί πως η σκέψη αυτή δεν είναι καινούργια αφού την είχε μεταφέρει ο Γιώργος Τσακίρης στους «Galacticos» από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι άνθρωποι των «κιτρινόμαυρων» θεωρούν πως είναι ίσως πιο ωφέλιμο να παραμείνει η ομάδα στην Αγγλία όλη την εβδομάδα αυτή που απατείται για να δώσει τα δύο ματς αυτά, να γλιτώσει έτσι ένα πήγαινε-έλα Ελλάδα-Αγγλία, αλλά κι ένα ματς πρωταθλήματος με μία ομάδα που πάντα δυσκολεύει τους μεγάλους.

Έτσι, οι παίκτες και θα έχουν ένα ματς λιγότερο στα πόδια τους, αλλά και το ένα Λονδίνο-Αθήνα και Αθήνα-Μάντσεστερ θα γίνει Λονδίνο-Μάντσεστερ, σενάριο που είναι πολύ πιο ξεκούραστο για κείνους, αλλά και όλο τον οργανισμό.

Μένει να δούμε το αν η σκέψη αυτή θα πάρει μορφή απόφασης και θα υλοιποιηθεί τελικά.

Παρακολουθήστε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα.