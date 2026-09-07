Οι μεγάλες αλήθειες του Κόντη

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος γράφει για τον προπονητή του ΟΦΗ, που είπε τα πράγματα με το όνομά τους, μετά το «θόρυβο» που ξέσπασε με τις πωλήσεις των Νους και Αποστολάκη.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θυμάται κανείς που βρισκόταν ο ΟΦΗ στις αρχές του 2026; Στο πρωτάθλημα ήταν τρίτος από το τέλος και μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στο κύπελλο Ελλάδος θεωρούταν σχεδόν δεδομένος ο αποκλεισμός του από την ΑΕΚ, ενώ στο άκουσμα της λέξης «Ευρώπη», το μυαλό πήγαινε στις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Τι έχει κάνει από τότε μέχρι σήμερα, εννέα μήνες μετά; Έχει κατακτήσει δύο τίτλους και έχει προκριθεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και μάλιστα όχι στο Conference League, που ήταν δεδομένη η μίνιμουμ παρουσία του, αλλά στο Europa League, παίρνοντας την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σε ποιον οφείλεται αυτό το αγωνιστικό «θαύμα»; Η απάντηση έχει ένα ονοματεπώνυμο. Χρήστος Κόντης.

Αυτός είναι και ο λόγος που οτιδήποτε λέει ο Έλληνας τεχνικός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για όλο τον οργανισμό της κρητικής ομάδας. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Φυσικά, εξαιτίας των δηλώσεων που έκανε ο Κόντης, μετά τη νικηφόρα αναμέτρηση με την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σχετικά με το «θόρυβο» που είχε ξεσπάσει στο Ηράκλειο για τις επικείμενες πωλήσεις του Νους και του Αποστολάκη στον Ολυμπιακό. Τι ακριβώς είπε, δηλαδή; Ότι μέσα από τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών μία ομάδα δε μικραίνει, αλλά μεγαλώνει. Ότι δημιουργούνται αξίες και ο σύλλογος προοδεύει. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό οι παίκτες της να στρέφουν την προσοχή μεγαλύτερων ομάδων. Μήπως έχει άδικο ο Κόντης; Ή μήπως είναι... βαλτός και δε θέλει το καλό της ομάδας; Της ομάδας, που – θυμίζω – έχει φέρει στα ευρωπαϊκά σαλόνια και της χάρισε δύο τρόπαια.

Κανονικά, δε θα έπρεπε να μας κάνουν εντύπωση τέτοιες δηλώσεις. Για να είμαι πιο ακριβής, δε θα έπρεπε καν να μπει στη διαδικασία ο προπονητής του ΟΦΗ να σχολιάσει το φυσιολογικό. Αυτό, δηλαδή, που γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό; Κάποιοι ποδοσφαιριστές να προσελκύουν το ενδιαφέρον των «μεγάλων» με τις εμφανίσεις τους και να κάνουν το βήμα παραπάνω στην καριέρα τους. Τι θα ήταν προτιμότερο δηλαδή; Η ομάδα να παρέπαιε και για τον... κάθε Νους να μην ενδιαφερόταν κανείς και κάποια στιγμή να επέστρεφε στην Αργεντινή ως ελεύθερος; Ή να μην έβγαζε κανέναν «Αποστολάκη» η ακαδημία του συλλόγου και μετά από ένα ξεπέταγμα στην πρώτη ομάδα, η πορεία του να ήταν πτωτική;

Και στο κάτω-κάτω, ο ΟΦΗ συμφώνησε να πουλήσει δύο ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό (με τεράστιο οικονομικό όφελος, για να μην ξεχνιόμαστε), οι οποίοι όμως εξακολουθούν να αγωνίζονται στην κρητική ομάδα. Ο Τιάγκο Νους θα μετακομίσει στον Πειραιά στο τέλος Ιανουαρίου, δηλαδή θα είναι στη διάθεση του Κόντη και στα δύο παιχνίδια του Europa League στις αρχές του 2027, ενώ ο Γιάννης Αποστολάκης θα παραμείνει στο Ηράκλειο για όλη τη σεζόν. Ναι, οι δύο ποδοσφαιριστές που «ξεπούλησε» ο ΟΦΗ (όπως έλεγαν κάποιοι) συνεχίζουν να φοράνε την ασπρόμαυρη φανέλα. Και σαν... κερασάκι στην τούρτα, ήρθε και η επέκταση της παραμονής του Νίκου Αθανασίου (για μένα, το πιο σημαντικό σκέλος της συμφωνίας είναι αυτό) για δύο ακόμη χρόνια. Άρα, ως προς τι όλος αυτός ο «θόρυβος» που ξέσπασε;

Ας είμαστε ειλικρινείς, όμως. Οι εποχές που ο Βασίλης Χατζηπαναγής έμεινε για πάντα στον Ηρακλή, χωρίς να μπορέσει ποτέ να ανοίξει τα φτερά του, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όλοι έχουν μια τιμή, όσο κυνικό και... μη ρομαντικό ακούγεται αυτό. Το θέμα είναι να γίνεται με win-win τρόπο. Και να βάζει χρήματα στα ταμεία της η ΠΑΕ, αλλά και η ομάδα να ενισχύεται στη συνέχεια, ώστε να παραμείνει στο ίδιο αγωνιστικό επίπεδο. Κάτι που, επίσης, ανέφερε ο Κόντης. Την ανάγκη να υπάρχουν έσοδα. Και μην πει κανείς ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να «γλείψει» κανέναν στον ΟΦΗ. Όποιος κι αν είναι αυτός, ακόμη ο Μιχάλης Μπούσης. Ο Έλληνας τεχνικός έχει καταφέρει να κερδίσει με το σπαθί του και με τη δουλειά του μια θέση στο πάνθεον της ιστορίας του συλλόγου. Και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι... καβάλα στ’ άλογο και δε θα μπορούσε να τον υποχρεώσει κανένας να πει, κάτι που ο ίδιος δε θα πίστευε. Απλά είπε αλήθειες. Τις μεγάλες αλήθειες του σύγχρονου ποδοσφαίρου...

