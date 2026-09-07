Την ερχόμενη Πέμπτη (10/9) θα διεξαχθεί Δ.Σ. της Super League κατά το οποίο θα οριστεί το πρόγραμμα μέχρι και τη 16η αγωνιστική. Στι τραπέζι το θέμα της κεντρικής διαχείρισης.

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη (10/9), στις 12:30, κατά την οποία θα οριστούν οι αγώνες έως και τη 16η αγωνιστική, ήτοι την πρώτη αγωνιστική του 2027.

Επιπρόσθετα θα συζητηθούν τόσο η διαδικασία δικαιώματος αναβολής αγώνων για τις ομάδες που αγωνίζονται στις διοργανώσεις της UEFA αλλά και το ζήτημα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων 5ης έως και 16ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

2/ Πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

3/ Εισήγηση προς την ΕΠΟ επί του σχεδίου νέου Κανονισμού Αδειοδότησης (έκδοσης 2026).

4/ Εμπορικά ζητήματα.

5/ Επί της αρχής αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ - μελών του Συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης / ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.

6/ Διάφορα».