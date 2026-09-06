Με γκολ των Ανδρούτσου και Μπουχαλάκη ο ΟΦΗ νίκησε 2-0 την άστοχη Κηφισιά που είδε δυο φορές την μπάλα στο δοκάρι από τα πόδια του εξαιρετικού αλλά άτυχου Χόρχε Πόμπο.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς επικράτησε της απειλητικής αλλά άστοχης Κηφισιάς, στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-0. Στους έξι βαθμούς οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, στον ένα πόντο έμεινε η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, η οποία έχει ματς λιγότερο, λόγω της αναβολής που άσκησε ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ τους ματς. Δυο δοκάρια ο Χόρχε Πόμπο.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον γηπεδούχο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Νικολάου στην τριάδα των στόπερ. Δεξί μπακ-χαφ ο Ντίκμαν και αριστερό ο Αθανασίου. Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος το δίδυμο στα χαφ, ενώ στην επίθεση ήταν οι Νους, Φούντας και Κόντρο.

Από την πλευρά του, ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Μανσό, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα και Αμπάντα στην άμυνα. Γιαγκνέ και Ρουκουνάκης το δίδυμο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Ζέρσον Σόουζα και Αντόνισε στα εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης ο Σαγκάλ.

Ευκαιρίες η Κηφισιά, ουσία ο ΟΦΗ

Η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, με κύριο εκφραστή τον Πόμπο. Στο 5ο λεπτό, ο Αντόνισε γύρισε την μπάλα, ο Σαγκάλ έκανε μια ντρίμπλα και σούταρε πάνω στον Ντίκμαν, όμως ο διαιτητής έδωσε άουτ. Στο 6', ο Πόμπο έκανε το 1-2 με τον Ζέρσον Σόουζα. Ο Ισπανός, με υπέροχες ντρίμπλες, «άδειασε» τους Ανδρούτσο και Πούγγουρα, αλλά σούταρε άουτ.

Ο ΟΦΗ απείλησε για πρώτη φορά στο 11ο λεπτό. Ο Νους έκανε ωραία διαγώνια μπαλιά, ο Φούντας έφυγε στην πλάτη του Αμπάντα, κοντρόλαρε με το στήθος και σούταρε άστοχα από διαγώνια θέση. Στο 12', ο Ραμίρεζ έκανε λάθος με τα πόδια, η μπάλα έφτασε στον Κόντρο, ο οποίος σούταρε άουτ.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε δοκάρι στο 16ο λεπτό. Ο Ρουκουνάκης έστρωσε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος έπιασε άψογο μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου.

Οι Κυπελλούχοι πήραν το προβάδισμα στο 24'. Ο Μπουχαλάκης έβγαλε την μπαλιά, ο Ρουκουνάκης δεν κατάφερε να κόψει και ο Ανδρούτσος, από κοντά, άνοιξε το σκορ με προβολή.

Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 32', ο Μπουχαλάκης, με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Ραμίρεζ και από εκεί στα δίχτυα για το 2-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν πως στο φάουλ από το οποίο προήλθε το γκολ δεν υπήρχε παράβαση του τερματοφύλακα της Κηφισιάς στον Νους.

Δεύτερο δοκάρι ο Πόμπο, κράτησε το μηδέν ο ΟΦΗ

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει στο δεύτερο μέρος για το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο ματς, ενώ ο ΟΦΗ προσπάθησε να διαχειριστεί το προβάδισμά του και να «σβήσει» το παιχνίδι.

Η σημαντικότερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων ήταν στο 61'. Ο Αμπάντα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο πλάσαρε και ο Χριστογεώργος, με επέμβαση, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Στο 72', ο Εμπουλά έκανε το γύρισμα και ο Πόμπο απείλησε με δύο σουτ που κόντραραν, ενώ στο 74' και στο 79' ο Ούγκο Σόουζα δεν βρήκε εστία με τις προσπάθειές του. O ΟΦΗ κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα του και πήρε το δεύτερο τρίποντο του σε τρις αγωνιστικές.

MVP: O Ανδρέας Μπουχαλάκης έκανε τη διαφορά με την ασίστ στο γκολ του Ανδρούτσου και με το υπέροχο απευθείας φάουλ που σκόραρε.

Στο ύψος του: O Θανάσης Ανδρούτσος άνοιξε το σκορ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ενώ έκανε πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή.

Αδύναμoς κρίκος: O Τιάγκο Μανσό δεν κατάφερε να βοηθήσει την Κηφισιά στο ντεμπούτο του και ορθώς αντικαταστάθηκε από τον Σεμπάστιαν Λέτο στην ανάπαυλα.

Στραγάλι: Από την Κηφισιά διαμαρτυρήθηκαν πως δεν υπήρχε το φάουλ του Ραμίρεζ στον Νους, από το οποίο προήλθε το γκολ του Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Το ταμείο του Gazzetta: Η Κηφισιά όπως και με την ΑΕΚ, ασχέτως της τελικής κατάληξης, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες όμως τις έλειπε η ουσία. Από την πλευρά του ο ΟΦΗ ήταν για ακόμα μια φορά κυνικός, αξιοποίησε τις στιγμές του και διαχειρίστηκε άψογα το ματς.