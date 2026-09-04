Αποστολάκης: Το παιδί - δικαίωση του έργου της εποχής Μπούση στην Ακαδημία που έγινε μέρος του πιο «χρυσού» deal του ΟΦΗ

Ο Γιάννης Αποστολάκης αποτελεί την πρώτη μετάγραφη ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας του ΟΦΗ, επί εποχής Μιχάλη Μπούση, ο οποίος έχει περάσει από' όλα τα ηλικιακά τμήματα και μαζί με τον Τιάγκο Νους θα φέρουν στα ταμεία του κλαμπ πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ΟΦΗ έχει επί της ουσίας σφραγίσει την πιο ακριβή πώληση της ιστορίας του και πρόκειται για... διπλό deal. Ο Τιάγκο Νους θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό μετά τις υποχρεώσεις της ομάδας του Χρήστου Κόντη στη League Phase του Europa League, ενώ ο Γιάννης Αποστολάκης θα μετακομίσει στο Φάληρο από τη νέα σεζόν και θα συμβάλει στην προσπάθεια των Κρητικών για νέα επιτυχία στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα φέρουν στα «ασπρόμαυρα» ταμεία ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, συν τα πιθανά μελλοντικά κέρδη από το ποσοστό μεταπώλησης που διατήρησαν οι Κυπελλούχοι Ελλάδας. Ο Νους μπορεί να αγαπήθηκε πολύ από την Ομιλίτικη εξέδρα, όμως η παραχώρηση του Γιάννη Αποστολάκη αποτελεί ένα ορόσημο και μια δικαίωση του project που άρχισε επί εποχής του Μιχάλη Μπούση, πριν από οκτώ χρόνια, το 2018, όταν και ανέλαβε τα διοικητικά ηνία της ομάδας.

Πέρα από τον στόχο για αγωνιστικές επιτυχίες, τον οποίο έχει... τικάρει με τις κατακτήσεις του Κυπέλλου και του Super Cup, αλλά και την επιστροφή σε ευρωπαϊκά σαλόνια με την παρθενική πρόκριση στη League Phase του Europa League, ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ ήθελε να επενδύσει στην εξέλιξη τόσο των υποδομών στο ΒΑΚ όσο και της Ακαδημίας του συλλόγου.

Το μακρόπνοο πλάνο του Μιχάλη Μπούση είναι, σε βάθος χρόνου, ο ΟΦΗ να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παιδιά που βγαίνουν από τα «σπλάχνα» του και αυτά τα παιδιά, πέρα από αγωνιστική συνεισφορά, να αποτελούν και πηγή εσόδων, ως πρωτογενή περιουσιακά στοιχεία. Πλέον, με την επικείμενη μεταγραφή του Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό, μπορούμε να πούμε πως και αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε.

Από το Ρέθυμνο στην πρώτη πώληση της Elite Ακαδημίας

Ο Γιάννης Αποστολάκης γεννήθηκε στις 26/9/2004 και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του Ρεθύμνου, του Κώστα Ανυφαντάκη. Στα 13 του αποκτήθηκε από τον ΟΦΗ, στο μεγάλο «άνοιγμα» που έκανε ο Όμιλος στην ανάπτυξη και τις υποδομές, θέλοντας να έχει στην Ακαδημία του τα καλύτερα ταλέντα του Νησιού. Το 2021, στα 17 του χρόνια, έγινε τότε ο νεότερος επαγγελματίας των Κρητικών.

Στις 28 Αυγούστου του 2022 έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στον Παναθηναϊκό και το 2023 έκανε την πρώτη επέκταση του συμβολαίου του. Σε αυτό το διάστημα στην πρώτη ομάδα συνεργάστηκε με τον θρύλο του συλλόγου, Νίκο Νιόπλια, τον Βάλντας Νταμπράουσκας, τον Πέπε Μελ, τον Τραϊανό Δέλλα, τον Μίλαν Ράσταβατς και, φυσικά, με τον Χρήστο Κόντη, υπό τις οδηγίες του οποίου σήκωσε δύο τρόπαια και έγινε αρχηγός μόλις στα 21 του χρόνια.

Αφού πέρασε όλα τα στάδια της Elite Ακαδημίας, πλέον είναι μέρος του πιο επικερδούς deal στην ιστορία του ΟΦΗ και η πρώτη πώληση ποδοσφαιριστή προερχόμενου από τα τμήματα υποδομής της εποχής του Μιχάλη Μπούση. Μετά από οκτώ χρόνια μεθοδικής και στοχευμένης δουλειάς, ένας στόχος που είχε τεθεί εξ αρχής από τον διοικητικό ηγέτη του Ομίλου άρχισε να υλοποιείται, με πρώτο (και σίγουρα όχι τελευταίο) τον Γιάννη Αποστολάκη.

Ένα πολυεργαλείο στα χέρια του Μεντιλίμπαρ

Χάρη στη δουλειά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, από την Ακαδημία μέχρι και την καθιέρωση στην πρώτη ομάδα, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις ιστορικές επιτυχίες του ΟΦΗ επί ημερών Χρήστου Κόντη, ο Αποστολάκης εξελίχθηκε σε έναν πολυδιάστατο μέσο. Ένα «πολυεργαλείο» και μια αγωνιστική... ευλογία για κάθε προπονητή.

Ο αριστεροπόδαρος χαφ όλα αυτά τα χρόνια έχει αγωνιστεί ως «8άρι», επιτελικός μέσος, δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, αριστερό μπακ και δεξί μπακ-χαφ σε άμυνα με τριάδα! Με πιο απλά λόγια, ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει έξι διαφορετικές θέσεις!

Ο εννέα φορές διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, πέρα από την ικανότητά του να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες θέσεις, ξεχωρίζει τόσο για την ταχύτητά του και την ικανότητά του σε συνθήκες ένας εναντίον ενός όσο και για την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια. Και από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παιδί που τον Σεπτέμβριο θα κλείσει τα 22 του χρόνια, τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα εξελίξει περαιτέρω.

Μέχρι στιγμής, το «κοπέλι» από το Ρέθυμνο μετράει 88 εμφανίσεις με τα ασπρόμαυρα, με 3 γκολ, και μέχρι να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα μακριά από τη Μεγαλόνησο δεδομένα θα ξεπεράσει τις 100 και θα φύγει ως ένας εκ των αρχηγών της χρυσής ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Οι επόμενοι «Αποστολάκηδες»

Φυσικά, ο Γιάννης Αποστολάκης αποτελεί μόνο την αρχή της δικαίωσης του project της Elite Ακαδημίας, καθώς... έρχονται κι άλλα παιδιά στα οποία πιστεύουν πολύ στο ΒΑΚ και αναμένεται, πέρα από την αγωνιστική προσφορά τους, να προσφέρουν και έσοδα μελλοντικά.

Μαζί με τον Αποστολάκη, ο πιο «παιζούμενος» του ρόστερ είναι ο έτερος Ρεθυμνιώτης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο οποίος αποτελεί ενεργό μέλος του βασικού ροτέισον της πρώτης ομάδας και η στιγμή της «έκρηξης» δεν θα αργήσει, όντας δεδομένα σε «μπλοκάκια» άλλων ομάδων. Θυμίζουμε πως πέρυσι ο 21χρονος διεθνής με την Εθνική Ελπίδων ποδοσφαιριστής είχε «συνδεθεί» με την ΑΕΚ...

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν παιδιά όπως ο Παύλος Καινουργιάκης, ο οποίος στηρίχθηκε ως εναλλακτική του Νίκου Αθανασίου και τα πήγε εξαιρετικά στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, «κερδίζοντας» εξαιρετικά λόγια από τον Χρήστο Κόντη, ενώ «πόντους» στην προετοιμασία κέρδισαν ο μεσοεπιθετικός Θανάσης Σιτμαλίδης, ο μέσος Μάνος Χνάρης και ο αμυντικός (στόπερ και δεξί μπακ) Κωνσταντίνος Λαγουδάκης. Μάλιστα, οι δύο τελευταίοι, πριν από λίγη ώρα, επιβραβεύτηκαν με νέο συμβόλαιο. Και τα τέσσερα προαναφερθέντα παιδιά είναι μόλις στα 18 τους χρόνια.

Αυτά είναι μόλις μερικά από τα παραδείγματα των project που «ψήνονται» από την Elite Ακαδημία και όχι τα μοναδικά. Το να βγάλεις παιδιά από τα «σπλάχνα» σου και να στηριχθείς τόσο αγωνιστικά όσο και ως προς την πηγή εσόδων μόνο εύκολο δεν είναι. Η επιτυχία του ΟΦΗ ήρθε μέσα από μεθοδική δουλειά και η επιτυχία της ανάδειξης του Αποστολάκη είναι μόνο η αρχή...