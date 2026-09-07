Ο ΟΦΗ εξασφάλισε εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο ΟΦΗ πριν από την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League κόντρα στη Χόφενχαϊμ έχει απαιτητικό ματς στο πρωτάθλημα, καθώς θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League (12/9, 19:00).

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας εξασφάλισαν 100 εισιτήρια για τη θύρα 27 του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με το καθένα να κοστίζει 20 ευρώ. Εφόσον αυτά εξαντληθούν οι Κρητικοί αναμένεται να πάρουν κι άλλα εισιτήρια.

Οι Ομιλίτες που επιθυμούν να βρεθούν στο Φάληρο μπορούν να κλείσουν τα εισιτήρια τους μέσω της πλατφόρμας του More.