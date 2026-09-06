Κόντης: «Θα πάρουμε μεσοεπιθετικό, οι ομάδες μεγαλώνουν από τις πωλήσεις»

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί της Κηφισιάς στο Ηράκλειο και η αναφορά τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση των Κυπελλούχων, όσο και στις πωλήσεις Νους - Αποστολάκη.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στην έδρα του Άρη, καθώς επικράτησε της Κηφισιάς στο Ηράκλειο με 2-0. Ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τόνισε πως οι Κυπελλούχοι θα ενισχυθούν με μεσοεπιθετικό, ενώ αναφέρθηκε και στις πωλήσεις των Τιάγκο Νους - Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό.

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Για το ότι ο ΟΦΗ έχει διαφορετικό πρωταγωνιστή σε κάθε παιχνίδι: «Είμαστε μια ομάδα του συνόλου άρα μέσα από το σύνολο, κάποιος αναδεικνύεται, για εμάς είναι σημαντικό ότι στο τέλος της ημέρας να παίρνουμε 3 βαθμούς, να μην δεχόμαστε γκολ, να κερδίζουμε εντός έδρας και να προχωράμε».

Για το ότι έχει κρατήσει το μηδέν στην άμυνα σε ένα παιχνίδι ακόμα: «Όταν θες να διεκδικήσεις πράγματα και να πας ψηλά, οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τίτλους, προκρίσεις και πράγματα και εννοώ συνολικά την αμυντική λειτουργία.

Επειδή το καλοκαίρι ήρθαν νέοι παίκτες, έπρεπε να δέσει το γλυκό, σιγά – σιγά αποκτούν καλύτερες συνεργασίες και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν καλός, αλλά εξαιρετικός και ο Χριστογεώργος και χρειάζεται και εκείνος να καλύπτει κάποια κενά, αστοχίες όταν παρουσιάζονται. Ήταν κάτι που το έλεγα πέρυσι όπου δεχθήκαμε 55 γκολ και έλεγα πως φέτος θέλω να κρατούμε το μηδέν στην άμυνα».

Για την εικόνα του ΟΦΗ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Κηφισιά: «Το είχα πει μέσα στην εβδομάδα πως η Κηφισιά είναι πολύ καλή ομάδα, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες σε όλα τα παιχνίδια, ο τρόπος παιχνιδιού της δυσκολεύει τους αντιπάλους. Γνωρίζαμε την δυσκολία του αγώνα και ότι θα υποφέρουμε, αυτό που είπα μέσα είναι πως θα υπάρχουν παιχνίδια που θα υποφέρουμε και όπως γνωρίζετε από πέρυσι πως είμαστε μια αποτελεσματική ομάδα.

Άρα ο συνδυασμός του ότι υποφέραμε και του ότι ήμασταν αποτελεσματικοί, ήταν πολύ καλός. Όσον αφορά την κόπωση, όταν αλλάζεις διοργανώσεις, θα πρέπει να συγκεντρώνεσαι με διαφορετικό στόχο όμως είμαστε μια ομάδα που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τρεις και εως τώρα η δουλειά των παιδιών είναι εξαιρετική βάσει αποτελεσμάτων».

Για το αν έγινε «θόρυβος» και πως διαχειρίστηκε την υπόθεση των Νους και Αποστολάκη: «Για εμάς δεν υπήρξε κανένας θόρυβος. Οι ομάδες, σίγουρα στενοχωριόμαστε όταν φεύγουν ή είναι να φύγουν δύο παίκτες, οι ομάδες λειτουργούν και συνεχίζουν και μεγαλώνουν δημιουργώντας αξίες, έρχονται άλλες ομάδες που πληρώνουν και ένας σύλλογος προοδεύει.

Εμείς ήμασταν έτοιμοι ν’ αντιδράσουμε σε αυτήν την ενδεχόμενη πώληση, σίγουρα θα κάνουμε ακόμα μια μεταγραφή. Για μένα είναι μόνο ευχάριστο αυτό το γεγονός ότι οι παίκτες μας ενδιαφέρουν ομάδες μεγαλύτερες, τις βλέπει στο εξωτερικό.

Έτσι μεγαλώνει η ομάδα, μέσα από αυτήν την διαδικασία, πάντα με την έγκριση την δική μου και των ανθρώπων που μας απαρτίζουν και αυτή είναι η εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Είναι πολύ θετικό οι παίκτες μας να βρίσκονται στο στόχαστρο και να μεγαλώνουν μαζί με εμάς, οι ομάδες έχουν και έξοδα και μεγαλώνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσα από τις πωλήσεις».

Για το αν θα ενισχυθεί ο ΟΦΗ: «Η μια μεταγραφή θα γίνει μεσοεπιθετικά καθώς χρειάζεται να προετοιμαστούμε και μετά την αποχώρηση και του Νους τον Δεκέμβρη. Ήδη αξιολογούμε παίκτες, παράλληλα προοδεύσουμε, κερδίζουμε, μεγαλώνουμε.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με τον χαρακτήρα του νικητή, το νιώθω και εγώ βλέποντας εσάς ότι ενώ κερδίσαμε με 2-0, δεν είσαστε και πολύ χαρούμενοι επειδή δεν το κάναμε με τον τρόπο που μας έχετε συνηθίσει».