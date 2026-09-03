O Τιάγκο Νους και ο Γιάννης Αποστολάκης δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ λίγο πριν την διορία κατέθεσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τους ποδοφαιριστές που θα υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης για τα 8 παιχνίδια της League Phase του Europa League. Όπως αναμενόταν, σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο Τιάγκο Νους.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έθεσαν ως όρο στις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό να παραμείνει ο Αργεντινός εξτρέμ μέχρι τον Ιανουάριο, ώστε να συνεισφέρει στους 6/8 αγωνες - πρόκληση για τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και το πέτυχαν.

Όπως είναι αντιληπτό οι Κρητικοί πέτυχαν το μέγιστο στο deal με τους Πειραιώτες, καθώς πέρα από το χρηματικό όφελος και το ποσοστό μεταπώλησης ο Όμιλος εξασφάλισε την παραμονή του Νίκου Αθανασίου έως το 2028 αλλά και την παρουσία του ίδιου του Νους για τα ματς της League Phase του Europa League, μέχρι και τον Δεκέμβριο. Αξιοσημείωτο πως δεν πρόκειται για δανεισμό, καθώς ο παίκτης συνεχίζει με το ισχύον συμβόλαιο του.

Φυσικά, στη λίστα είναι κανονικά και ο Γιάννης Αποστολάκης, για τον οποίο επίσης υπήρχαν διαπραγματεύσει με τον Ολυμπιακό μέσα στη μέρα και οι Κρητικοί έθεσαν ως όρο για να συμφωνήσουν να ενεργεοποιηθεί η όποια συμφωνία μετά το τέλος της σεζόν.

Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει γνωστή και η Λίστα Β, η οποία μπορεί να δηλωθεί μια μέρα πριν το πρωτο ματς.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ

Λίστα Α: Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Κόντρο, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης