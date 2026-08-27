Με γκολ των Νους και Θεοδωσουλάκη, ο ΟΦΗ νίκησε με 2-0 την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και πήρε πανηγυρική πρόκριση στο League Phase του Europa League. Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης.

Πόσο ακόμα μπορεί να μεγαλώσει αυτή η φωτιά; Πολύ ακόμα από ότι φάινεται γιατί ο ΟΦΗ είναι στο League Phase του Europa League γράφοντας ιστορία μέσα στη Σόφια της Βουλγαρίας απέναντι στην τοπική ΤΣΣΚΑ καθώς επικράτησε με 2-0 και με συνολικό σκορ 5-0 (!) την πέταξε εκτός διοργάνωσης.

Έτσι έπαιξαν

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ξεκίνησε με τον Λαπούκοφ στην στία, τους Μαρτίνο, Ιβάνοφ, Ζορντάο, Γκμπάμιν και Παστόρ στην πεντάδα της άμυνας ενώ ο Εμοπόνγκ με τον Ιτού μοιράστηκαν τη μεσαία γραμμή με τον Ετό. Ο Κύπριος Ιωάννης Πίττας ήταν στην επίθεση με τον Γκοδόι.

Ο ΟΦΗ με τη γνωστή... συνταγή σε σχηματισμό 3-4-3, ο Κόντης επέλεξε τον Χριστογεώργο στην εστία με τους Σιέλη, Πούγγουρα και Νικολάου στην τριάδα της άμυνας ενώ ο Ντίκμαν με τον Αθανασίου κινήθηκαν στα δύο άκρα ως φουλ μπακ. Ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο στη μεσαία γραμμή έχοντας τον Αϊτόρ προωθημένο και τους Νους με τον Φούντα ως εξτρέμ.

Φουλ επίθεση η ΤΣΣΚΑ αλλά χωρίς κάτι ιδιαίτερο

Όπως ήταν λογικό, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια έχοντας 4 και 5 παίκτες προωθημένους σε κάθε γέμισα από το πρώτο λεπτό, με τους αμυντικούς του ΟΦΗ να έχουν αρκετή δουλειά από την αρχή.

Ο Χριστογεώργος ήταν αλάνθαστος στις εξόδους του αλλά δεν ένιωσε απειλή από την πλευρά των Βούλγαρων, οι οποίοι δεν είχαν κάποια μεγάλη ευκαιρία προς την εστία εκτός από το 11ο λεπτό, όταν ο Πίτας πέρασε την μπάλα πάνω από τον Έλληνα πορτιέρε αλλά ο Νικολάου έδιωξε σε κόρνερ.

Όσο κυλούσε ο χρόνος, ο ΟΦΗ έπαιρνε όλο και περισσότερο την μπάλα και έβρισκε τον ρυθμό του, προσπαθώντας να κατεβάσει λίγο τον παλμό στον αγωνιστικό χώρο αλλά και την εξέδρα.

Τρεις φάσεις σε λίγα δευτερόλεπτα και «χρυσό» γκολ από Νους

Ο ΟΦΗ βρήκε μέτρα, έφτιαξε επιθέσεις και μέτρησε τρεις τελικές προσπάθειες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο 35ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική ανάπτυξη από τους Κρητικούς, ο Αθανασίου έδωσε στον Αϊτόρ, εκείνος έκανε γύρισμα στον Φούντα που ήταν στην καρδιά της περιοχής αλλά το πλασέ του εξουδετερώθηκε από τον Λαπούτκοφ.

Από εκείνη την εκτέλεση του κόρνερ, ο Έλληνας εξτρέμ βρήκε ξανά χώρο για σουτ μετά την εκτέλεση του Ανδρούτσου αλλά ξανά ο αντίπαλος πορτιέρη απέκρουσε, με τον Μπουχαλάκη να παίρνει το ριμπάουντ, τον Πούγγουρα την κεφαλιά και ο Νους με προβολή από κοντά άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ.

Μετά από εξέταση του VAR, ο Αργετινός επιθετικός καλυπτόταν και την ίδια στιγμή έφερε παγωμάρα στο Vasil Levski, με τους οπαδούς του ΟΦΗ να ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ.

Δοκάρι από το... πουθενά και η σπουδαία ευκαιρία του Φούντα

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε κάνει τρεις αλλαγές μέχρι το 55' με τον προπονητής να προσπαθεί να την κάνει όλο και πιο επιθετική αλλά χωρίς επιτυχία. Ωστόσο η μεγαλύτερη ευκαιρία της στο ματς ήρθε από το... πουθενά στο 60'.

Ο Νικολάους πήγε να διώξει, η μπάλα βρήκε στον Γοδόι και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι του Χριστογεώργου. Αυτή όμως ήταν και η μοναδική μεγάλη ευκαιρία των Βούλγαρων, με τον ΟΦΗ να παίρνει τα ηνία του ματς και να έχει σπουδαία φάση στο 69'.

Ο Αϊτόρ εκμεταλλεύτηκε τη μάχη του Νους, έδωσε αμέσως στον Φούντα που έφυγε στην αντεπίθεση και βγήκε τετ-α-τετ με τον Λαπούτκοφ αλλά ο πορτιέρε τον νίκησε και κράτησε το σκορ.

Το τελειωτικό... χτύπημα με τα «δικά» του παιδιά!

Ο επίλογος αυτού του ματς δεν γινόταν να μην έχει την υπογραφή των δικών του παιδιών. Στο 78ο λεπτό, ο Αθανασίου κυνήγησε με μανία τη φάση μετά από δυνατή σέντρα από τα δεξιά, κέρδισε την μπάλα, την έδωσε στον Αποστολάκη και εκείνος με ωραίο γύρισμα βρήκε τον Θεοδοσουλάκη στην περιοχή που με προβολή έκανε το 2-0.

Με αυτό το γκολ, οι Κρητικοί κλείδωσαν την είσοδος τους στο League Phase του Europa League και πλέον τα τελευταία λεπτά έμοιαζαν διαδικαστικά. Βέβαια ο Αποστολάκης έφτασε μία... ανάσα από το 3-0 αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και σταμάτησε στο δοκάρι.

MVP: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μπουχαλάκη που ηρέμησε και μετέφερε την εμπειρία του στη μεσαία γραμμή.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Δεν ξεχωρίζει κανένας. Όλοι στον ΟΦΗ ήταν εντυπωσιακοί. Λίγο παραπάνω για τη κατηγορία θα βάλουμε Αθανασίου και Θεοδωσουλάκη.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Άφαντη η επίθεση της ΤΣΣΚΑ.

Η ΓΚΑΦΑ: Δεν υπάρχει κάποια τέτοια στιγμή.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο διαιτητής δεν έκανε κάποιο μεγάλο λάθος αλλά έπαιξε περισσότερο προς την πλευρά της ΤΣΣΚΑ.