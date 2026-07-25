Ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 0-0 στο πρώτο του φιλικό με τη Γκρόνινγκεν.

Ο Βόλος στον πρώτο του φιλικό αγώνα στην Ολλανδία με αντίπαλο τη Γκρόνινγκεν ήρθε ισόπαλος 0-0.

«Η Γκρόνινγκεν δεν μπόρεσε να γκρεμίσει το ελληνικό τείχος», γράφουν στην Ολλανδία για το φιλικό που έδωσε η ομάδα του Κώστα Μπράτσου στο στάδιο Henk Nienhuis στο Λάνγκελεγκτε.

Το ματς που έγινε μπροστά σε 2.800 θεατές και ξεκίνησε με 15' καθυστέρηση, διότι η αποστολή του Βόλου κόλλησε στην κίνηση καθ' οδόν για το Φένταμ κι εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο με πολλές διακοπές και νεύρα μεταξύ των παικτών, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να μοιράζει κίτρινες κάρτες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος απείλησε στο 65' και η Γκρόνινγκεν είχε την καλύτερη φάση στο 75', όταν ο Σιαμπάνης έκανε τρομερή απόκρουση σε δυνατή κεφαλιά του Φαν Μπέργκεν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Βόλος για το ματς:

«Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το πρώτο φιλικό του Βόλου επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Γκρόνιγκεν.

Οι «κυανέρυθροι» παρά το 0-0 άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και έδειξαν ότι βρίσκονται σε ικανοποιητική -για την εποχή- αγωνιστική κατάσταση.

Ο Βόλος ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για γκολ τις οποίες όμως δεν αξιοποίησε. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο υπήρξαν τουλάχιστον δύο περιπτώσεις όπου οι παίκτες του Βόλου βρέθηκαν με υποδειγματικό τρόπο απέναντι από τον αντίπαλο γκολκίπερ, αλλά η τελική πάσα δεν ήταν η κατάλληλη ώστε να ανοίξουν το σκορ.

Ακόμα όμως και στο Β’ ημίχρονο και παρά τις αλλαγές ο Βόλος είχε τις καλές του στιγμές με κορυφαία αυτή του 65ου λεπτού, όπου σε σουτ του Γκονζέλες απέκρουσε με δυσκολία ο αντίπαλος γκολκίπερ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γκρόνιγκεν βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της, μια και σε δύο εβδομάδες ξεκινούν οι επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Επόμενο φιλικό για τον Βόλο είναι την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στην νεοφώτιστη στην Α’ κατηγορία της Ολλανδίας, Καμπούρ.

Η σύνθεση του Βόλου:

Κοσέλεφ (30' Παπαθανασίου - 60' Σιαμπάνης), Κάτσικας (46' Μύγας), Κάργας (46' Τσοκάνης), Σαουμπί, Μεντίλ (46' Λεκούς) (87' Τσερεβελάκης), Κόμπα (87' Φάμπιο), Γρόσδης (65' Λυκουρίνος), Τζόκα (80' Γκαραβέλας), Φουρτάδο (46' Γκονζάλες), Λάμπρου (65' Κύρκος), Ουρτάδο (70' Κρομύδας)».