Κλήρωση Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Βασίλης Μπαλατσός
Κλήρωση Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

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Οι επτά αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League 2026-27 και έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το πρωτάθλημα θα κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου, με τους πέντε ευρωπαίους να αγωνίζονται εντός έδρας.

Η πρεμιέρα της Stoiximan Super League 2026-27

  • ΑΕΚ - Ηρακλής
  • Καλαμάτα - Άρης
  • Ολυμπιακός - Ατρόμητος
  • ΟΦΗ - Βόλος
  • Παναθηναϊκός - Κηφισιά
  • Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR
  • ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
     

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