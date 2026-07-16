Κλήρωση Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League 2026-27 και έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το πρωτάθλημα θα κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου, με τους πέντε ευρωπαίους να αγωνίζονται εντός έδρας.
🗓️ Αυτή είναι η 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-2027— Super League Greece (@Super_League_GR) July 16, 2026
🌐 Αναλυτική η κλήρωση στο https://t.co/h60hGMdqJB#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Matchday1 #football pic.twitter.com/015HNYduL2
Η πρεμιέρα της Stoiximan Super League 2026-27
- ΑΕΚ - Ηρακλής
- Καλαμάτα - Άρης
- Ολυμπιακός - Ατρόμητος
- ΟΦΗ - Βόλος
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR
- ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
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