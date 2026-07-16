Οι επτά αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League 2026-27 και έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το πρωτάθλημα θα κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου, με τους πέντε ευρωπαίους να αγωνίζονται εντός έδρας.

Η πρεμιέρα της Stoiximan Super League 2026-27