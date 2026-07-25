Ο Ολυμπιακός είχε καλό πρόσημο στο πρώτο μέρος με την Άλκμααρ αλλά στην επανάληψη δέχθηκε τρία γκολ και ηττήθηκε με 3-2. Ολλανδία - Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Πήγε να αφήσει αρχικά μία ωραία γεύση στον Ολυμπιακό το φιλικό με την Άλκμααρ ωστόσο το 0-2 τουπρώτου μέρους έγινε 3-2 στην επανάληψη και έτσι ήρθε η 2η διαδοχική φιλική ήττα μετά την Αντβέρπ.

Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησε με την Άλκμααρ ο Μεντιλίμπαρ

Πρώτο ματς ως βασικός ο Μανώλης Σάλιακας γιατον Ολυμπιακό. Αυτό συνέβη στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Άλκμααρ στο γήπεδό της. Η διάταξη του Ολυμπιακού: Στουρνάρας γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς και Σάλιακα. Κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, Ροντινέϊ και Ρόκα ως οι 2 εξτρέμ και ο Ζότα Σίλβα πίσω από τον φορ Ελ Καμπί.

Το 0-1 ο συνήθης ύποπτος Ελ Καμπί και το 0-2 ο Κάρμο μετά από κόρνερ

Στο πρώτο μέρος η Άλκμααρ μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που ήταν και βελτιωμένος και ουσιαστικός και σκόραρε. Η Άλκμααρ ξεκίνησε το ματς με πίεση προς την ερυθρόλευκη εστία. Στο 17ο λεπτό υπήρξε ένα σουτ των Ολλανδών αλλά ήταν αρκετά έξω.Στο 20ό λεπτό ο Ελ Καμπί πήρε την πάσα του Ροντινέϊ αλλά κόπηκε πριν προλάβει να σουτάρει από καλή θέση.

Στο 24’ ο Ολυμπιακός έκανε το σκορ 0-1. Πρώτα ήταν ένα μακρινό σουτ του Έσε που έβγαλε ο Ντε Μπούσερ ασταθώς και στο... ριμπάουντ ο βασικός φορ των Πειραιωτών από κοντά έκανε το 0-1 Λίγο πριν κλείσει το πρώτο 45λεπτο ο Έσε έχοντας χτυπήσει έγινε αλλαγή για να περασει ο Ροντινέϊ στον άξονα και ο Μασούρας στα άκρα της επίθεσης.

Στο 45ο λεπτό ο Ολυμπιακός έβαλε γκολ και από στατική μπάλα. Ο Μουζακίτης έκανε πρώτα ένα φάουλ που απέφερ κόρνερ και στην συνέχεια ο ίδιος παίκτης έκανε το κόρνερ που επέφερε το γκολ του Κάρμο με κεφαλιά για το 0-2.

Τραυματισμός του Σάλιακα και απειλή με Μασούρα, το 3-2 όμως η Άλκμααρ

Στην επανάληψη οι Ολλανδοί προσπάθησαν να μειώσουν στο σκορ. Προτού συμπληρωθει το 50ό λεπτό η Άλκμααρ απείλησε με κόρνερ που έβγαλε δύσκολα ο Στουρνάρας και η μπάλα φάνηκε να πήγαινε και προς το δοκάρι μετά.. Στο 60’ υπήρξε η ατυχία με τον Σάλιακα.

Βρέθηκε στο έδαφος, φάνηκε να πιάνει τον οπίσθιο μηριαίο του και έγινε αλλαγή με τον Μαφέο να τον αντικαθιστά. Στο 64’ ο Μασούρας απείλησε με σουτ έξω. Στο 73’ η Άλκμααρ από την τελική με το σουτ του Μέερντινκ μείωσε το σκορ σε 2-1.

Στο 77’ και σε φάση όπου βρέθηκε 2η μπαλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού όπου από την προσπάθεια του Πατάτι που βρήκε στον Κάρμο έγινε το 2-2. Μετά το 2-2 είχε και μία πολύ καλή επέμβαση ο Στουρνάρας.

Στο 87’ η Άλκμααρ κέρδισε πέναλτι σε μία φάση που αμφισβήτησαν οι Πειραιώτες με τον Μέερντινκ να ευστοχεί για το 3-2 σε ένα 2ο ημίχρονο που δεν πήγε καλά για το σύνολο του Μεντιλίμπαρ.

ΑΛΚΜΑΑΡ: Ντε Μπούσερ, Γκος, Κουπμέινερς, Πατάτι, Κλάσι, Σμιτ, Ντάαλ, Σούτεν, Ντούκστρα, Κάσιους και Μέερντινκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στουρνάρας, Μπρούνο (79’ Ντάνι Γκαρθία), Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Σάλιακας (60’ λ.τρ. Μαφέο, 84’ λ.τρ. Κουτσίδης), Έσε (37’ λ. Τρ. Μασύρας), Μουζακίτης, Ροντινέϊ, Ρόκα, Ζότα Σίλβα (84’ Γιάρεμτσουκ) και Ελ Καμπί (46’ Ταρέμι).