Πού θα δείτε τις κληρώσεις για Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό στο Europa και το Conference League
Τέσσερις ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται φέτος στην Ευρώπη, με τους Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στις League Phases των Europa League και Conference League αντίστοιχα.
Σήμερα και οι τρεις ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην επόμενη φάση των συγκεκριμένων διοργανώσεων, στην κοινή κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο «σπίτι» της UEFA στην Ελβετία.
Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των League Phases για Europa και Conference League, με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων, αναμένεται να ανακοινωθούν είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, είτε την Κυριακή.
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