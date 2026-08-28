Μαρινάκης: Παρών στην κλήρωση του Ολυμπιακού στο Μονακό
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό στις 14:00 ώρα Ελλάδος.
Οι Ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν στα προκριματικά του Champions League και θα συνεχίσουν τη φετινή τους πορεία στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι παρών στη διαδικασία της κλήρωσης.
Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο Πριγκιπάτο μαζί με τους συνεργάτες του, όπου πραγματοποίησε ήδη αρκετές συναντήσεις.
Πέραν της φετινής, ο ίδιος είχε παρακολουθήσει δια ζώσης και την περσινή κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.
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