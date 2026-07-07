ΠΑΕ Παναθηναϊκός για επιστροφή Διαμαντίδη: «Diamonds are forever»

Στην επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε η ΠΑΕ των «πρασίνων», μια κίνηση που άρεσε στον κόσμο της ομάδας.

Δημήτρης Διαμαντίδης η μεγάλη επιστροφή. Ο άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, επέστρεψε στους «πράσινους» από άλλο πόστο, μια επιστροφή που έκανε όλους τους φίλους της ομάδας να χαρούν και με το παραπάνω.

Στην μεγάλη επιστροφή στάθηκε και η ΠΑΕ του «τριφυλλιού» που κάνοντας retweet το tweet της ΚΑΕ ανέφερε «Diamonds are forever» συνοδεύοντάς με δύο ιμότζι, ένα διαμάντι και μία κατσίκα (για να δείξει πως ο Διαμαντίδης είναι ο goat του ελληνικού μπάσκετ).

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είδαν με πολύ καλό μάτι την κίνηση της ΠΑΕ, καθώς η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει φίλος συνολικά μεγάλης ομάδας που να μην θέλει όλα τα τμήματα να είναι ενωμένα.