Το Conference League είναι η διοργάνωση του Σίριλ Ντέσερς. Οι εκπληκτικοί αριθμοί του στην Ευρώπη και το ένα γκολ ανά παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σίριλ Ντέσερς έλειψε πολύ στον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν. Ο ικανός κι έμπειρος Νιγηριανός φορ (31 ετών) είχε σοβαρούς τραυματισμούς και το πρόγραμμα ήταν να επιστρέψει σταδιακά, να πάρει μερικά λεπτά με την έναρξη του πρωταθλήματος. Χρειάστηκε, όμως, να συμβεί αυτό νωρίτερα. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον έριξε στη μάχη στο 65' με την ΤΣΣΚΑ 1948 και στην παράταση ο ανέτοιμος ακόμα Ντέσερς, ο οποίος είχε να παίξει από τις 14/12/25, πέτυχε ένα πολύτιμο γκολ, εκμεταλλευόμενος το λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα και χάρισε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό.

Το τριφύλλι βρίσκεται πλέον στα playoffs του Conference League, μία διοργάνωση στην οποία ο Ντέσερς έχει ασύλληπτους αριθμούς. Συνολικά, σε 21 αγώνες στη διοργάνωση, σε League Phase-ομίλους, προκριματικά και playoffs, ο Ντέσερς έχει 13 γκολ. Το ένα με τον Παναθηναϊκό, αυτό στη Σόφια. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα 13 γκολ έχουν σημειωθεί σε 1.176 λεπτά, δηλαδή έχει ένα γκολ ανά 90'! Εχει παίξει 762 λεπτά σε League Phase, 356' σε προκριματικά και 55 λεπτά με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης στη Βουλγαρία. Τα 10 από τα 13 γκολ τα πέτυχε με τη Φέγενορντ τη σεζόν 2021-22 όταν η ομάδα του έφτασε στον τελικό και ηττήθηκε 1-0 από τη Ρόμα.

Τότε είχε, λοιπόν, 10 γκολ σε 762 λεπτά, ένα γκολ ανά 76 λεπτά...

Ίδια επίδοση με Παναθηναϊκό

Ο Ντέσερς στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948 έφτασε τα 4 γκολ σε μόλις 9 αγώνες. Ναι, ένας παίκτης που ήρθε από τη Ρέιντζερς το καλοκαίρι του 2025, μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, με τον Παναθηναϊκό να πληρώνει ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ, έκανε στη Βουλγαρία μόλις την 9η συμμετοχή του. Έφτασε τα 4 γκολ σε 349 λεπτά. Τόσα έχει παίξει όλα κι όλα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχει ένα τέρμα ανά 87 λεπτά! Αυτές τις επιδόσεις έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός από τον Ντέσερς και γενικά από έναν επιθετικό του.

Αναλυτικά πόσα ματς έχει δώσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Ντέσερς.

Προκριματικά Champions League: 12 αγώνες, 4 γκολ, 3 ασίστ.

Europa League: 23 ματς, 4 γκολ, 3 ασίστ.

Προκριματικά Europa League: 5 αγώνες, 1 γκολ, 1 ασίστ.

Conference League: 13 παιχνίδια, 10 γκολ, 2 ασίστ.

Playoffs Conference League: 7 ματς, 2 γκολ, 1 ασίστ.

Προκριματικά Conference League: 1 παιχνίδι, 1 γκολ.

☘️💪 Κόσμος και παίκτες έγιναν ΕΝΑ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού.



Αποστολή στην Ολλανδία: Σωτήρης Μυκονιου pic.twitter.com/QsVJkl4Pek — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 11, 2026



