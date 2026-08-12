Τσιριβέγια: «Να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα τελευταία λεπτά, στις δύσκολες στιγμές δείξαμε ενωμένοι»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε για τις προκρίσεις που είναι το μόνο που μετράει τούτη την ώρα, τις δυσκολίες που έφερε η αλλαγή σχηματισμού και την διαχείριση των τελευταίων λεπτών. Αποστολή στη Βουλγαρία: Σωτήρης Μυκονίου.

Λίγη ώρα μετά τη αγχωτική πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, όπου οι «πράσινοι» κέρδισαν με 2-1 στην παράταση τους Βούλγαρους και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, ο Πέδρο Τσιριβέγια παραχώρησε δηλώσεις στους απεσταλμένους του Τύπου.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος, που ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε μέχρι και το 88ο λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε από τον Τσέριν αρχικά αναφέρθηκε στο τι έκανε καλά και τι όχι η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Τόνισε πως εκείνος και οι συμπαίκτες του είχαν σωστές τοποθετήσεις στο γήπεδο και στο επιθετικό τρίτο, αλλά τους έλειψε η ποιότητα στην τελική απόφαση.

«Θεωρώ ότι είχαμε σωστές τοποθετήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχαμε καλές τοποθετήσεις στο επιθετικό τρίτο, όμως μας έλειψε η ποιότητα στη τελική πάσα και στη τελική απόφαση. Τα προκριματικά είναι πάντα δύσκολα παιχνίδια για να τα ελέγξεις, αλλά στη τελική είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση και πιστεύω στον επόμενο γύρο θα είμαστε καλύτεροι».

Ύστερα εξήγησε κι εκείνος πως σημασία στα παιχνίδια αυτά έχει να παίρνεις την πρόκριση και όχι να παίζεις ωραίο ποδόσφαιρο, αφού είναι δύσκολο να συμβαίνει αυτό ενάντια σε ομάδες με καλύτερο ρυθμό απ' τους πράσινους.



«Ναι το γνωρίζουμε. Ο προπονητής είναι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Ξέρουμε ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα περάσουμε. Είναι δύσκολο να παίζεις αυτά τα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που έχουν καλύτερο ρυθμό από εμάς. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία το πώς παίζουμε, προφανώς θέλουμε να παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο και να σκοράρουμε γκολ, όμως αυτή τη στιγμή έχει σημασία να παίρνουμε προκρίσεις και νίκες. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι. Στις δύσκολες στιγμές, απέναντι σε Πάκσι και ΤΣΣΚΑ 1948 δείξαμε ενωμένοι και ότι είμαστε όλοι στην... ίδια σελίδα, στην ίδια κατεύθυνση. Ελπίζω να συνεχίσουμε με αυτό το τρόπο».

Αναφέρθηκε και στην αλλαγή του σχηματισμού, όπου το «τριφύλλι» έπαιξε για πρώτη φορά με τριάδα στην άμυνα, αφού δεν είχε διαθέσιμους τρεις από τους τέσσερις ακραίους μπακ του. Είπε πως στο πρώτο μέρος του αγώνα δυσκολεύτηκαν να πιέσουν σωστά, ωστόσο αυτό άλλαξε στο δεύτερο, μετά τις οδηγίες που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ και εν τέλει και το πρώτο τους γκολ, εκείνο του Λιβάι, ήρθε από κατάσταση πίεσης.

☘️💪 Κόσμος και παίκτες έγιναν ΕΝΑ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού.



Αποστολή στην Ολλανδία: Σωτήρης Μυκονιου pic.twitter.com/QsVJkl4Pek August 11, 2026

Εξήγησε πως στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα γενικά παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο, όμως χρειάζεται δουλειά στη διαχείριση των τελευταίων λεπτών, γιατί ξαφνικά άρχισαν να δέχονται πίεση και δεν μπορούσαν να πάρουν τη μπάλα και να παγώσουν τον ρυθμό.

«Πρώτα από όλα αλλάξαμε το σύστημα γιατί δεν είχαμε τους ακραίους μπακ μας διαθέσιμους. Στο πρώτο ημίχρονο μας πήρε λίγη παραπάνω ώρα να αντιληφθούμε πώς πρέπει να πρεσάρουμε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ο κόουτς μας έδωσε σαφείς οδηγίες πώς να το κάνουμε και το γκολ του Λιβάι προέρχεται από σωστό πρέσινγκ. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Αλλά πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα τελευταία λεπτά, γιατί από το πουθενά άρχισαν να μας πιέζουν και δεν ήμασταν ικανοί να πάρουμε τη μπάλα και να παίξουμε. Αλλά μαθαίνουμε κι είναι πιο εύκολο να μαθαίνεις κερδίζοντας παράλληλα».

Τέλος αναφορικά με την κούραση που δείχνουν να έχουν εκείνος και οι συμπαίκτες του τόνισε πως η ομάδα βρίσκεται σε μία περίοδο που προσπαθεί παράλληλα με την εκμάθηση των όσων ζητάει ο προπονητής, να χτίσει καλύτερη φυσική κατάσταση και γι' αυτό θεωρεί πως κάθε εβδομάδα που περνάει θα είναι και καλύτερη.

«Ναι εννοείται. Για μένα η προετοιμασία ήταν λίγο περίεργη. Έπαιξα μόνο απέναντι στην Γκρασχόπερς για 60 λεπτά, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια έπαιξα λιγότερο. Στα δύο τελευταία παιχνίδια έχω παίξει περισσότερο. Είμαστε σε μία περίοδο που προσπαθούμε παράλληλα να χτίσουμε καλύτερη φυσική κατάσταση. Πιστεύω, όπως προανέφερα, ότι θα είμαστε καλύτεροι την επόμενη εβδομάδα»