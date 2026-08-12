Η πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948, που έφερε το 11//11 του Νίστρουπ και οι δύο βασικές αιτίες αυτής της επιτυχίας.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να ιδρώσει και κάτι παραπάνω, όμως κατόρθωσε τελικά να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 επικρατώντας με 2-1 στην παράταση και σφραγίζοντας έτσι το «εισιτήριό» του για τη φάση των Play Offs.

Με την επιτυχία αυτή ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ κατόρθωσε να επεκτείνει το τρομερό σερί που τρέχει σε διαδικασίες προκριματικών μετρώντας πια 11/11.

Αν εκείνος και το «τριφύλλι» καταφέρουν να υπερπηδήσουν και το εμπόδιο της Χράντελς Κράλοβε ή της Μπεσίκτας, όποιας εκ των δύο βρεθούν στον δρόμο τους στα Play Offs του Conference League, θα έχει κατορθώσει να φτάσει ολοκληρώσει τέσσερις επιτυχημένες διαδικασίες προκριματικών, ξεκινώντας σε όλες από τον δεύτερο γύρο. Δηλαδή επιζητώντας τρεις προκρίσεις για να φτάσει στο League Stage ή στους ομίλους (παλαιότερα).

Αναλυτικά τι έχει κάνει στα προκριματικά

2023-2024 (Champions League)

Μπρέινταμπλικ - Κοπεγχάγη 0-2 και Κοπεγχάγη - Μπρέινταμπλικ 6-3 (2ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Σπάρτα Πράγας 0-0 και Σπάρτα Πράγας - Κοπεγχάγη 1-1 κ.δ. και 3-3 παρ. (5-7 πεν.) 3ος γύρος

Ράκοφ - Κοπεγχάγη 0-1 και Κοπεγχάγη - Ράκοφ 1-1 (Play Offs)

2024-2025 (Conference League)

Μπρούνο Μάγκπις - Κοπεγχάγη 0-3 και Κοπεγχάγη - Μπρούνο Μάγκπις 5-1 (2ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Μπάνικ Οστράβα 1-0 και Μπάνικ Οστράβα - Κοπεγχάγη 2-2 (3ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Κιλμάρνοκ 2-0 και Κιλμάρνοκ - Κοπεγχάγη 1-1 (Play Offs)

2025-2026 (Champions League)

Κοπεγχάγη - Ντρίτα 2-0 και Ντρίπα - Κοπεγχάγη 0-1 (2ος γύρος)

Μάλμε - Κοπεγχάγη 0-0 και Κοπεγχάγη - Μάλμε 5-0 (3ος γύρος)

Βασιλεία - Κοπεγχάγη 1-1 και Κοπεγχάγη - Βασιλεία 2-0 (Play Offs)

2026-2027 (Conference League)

Πάκσι - Παναθηναϊκός 1-2 και Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2 (2ος γύρος)

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948 1-1 και ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός 1-1 κ.δ. και 1-2 παρ. (3ος γύρος)

Πώς εξηγεί ο ίδιος την επιτυχία αυτή;

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι ρωτήθηκε για το πως εξηγεί ο ίδιος την επιτυχία αυτή σε μία ομολογουμένως δύσκολα διαδικασία.

Αν δει κανείς τις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν με την Κοπεγχάγη, δεν θα δει αντιπάλους να τρομάζουν, ωστόσο συνήθως στα προκριματικά αυτά την πατάς από ομάδες μικρότερης δυναμικότητας.

Κι όμως εκείνος έχει δείξει τρομερή συνέπεια, στα ματς τα οποία ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τα δυσκολότερα της σεζόν, τόσο επειδή μπορεί να βρεις αντιπάλους με καλύτερο ρυθμό όσο κι επειδή είναι πολύ νωρίς στη σεζόν που μπορεί μια ομάδα είτε να έχει καινούργιο προπονητή και να είναι σε διαδικασία εκμάθησης είτε να βρίσκεται εν μέσω αλλαγών.

Ο Δανός τεχνικός έχει ήδη πει πολλές φορές πως το μόνο που τον ενδιαφέρει στη διαδικασία αυτή είναι οι προκρίσεις και όχι το ωραίο ποδόσφαιρο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν προσπαθεί πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αλλά ειδικά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού που βρίσκεται μονάχα λίγους μήνες στην ομάδα και παρέλαβε μία ένα σύνολο που έπαιζε κάτι εντελώς διαφορετικό, η διαδικασία αλλαγής είναι πιο δύσκολη. Συν ότι εν μέσω αυτής γίνονται και πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, που σημαίνει ότι διαταράσσεται και η χημεία της ομάδας, πέραν της αλλαγής φιλοσοφίας της.

Ο ίδιος πάντως θεωρεί πως η επιτυχία του αυτή εν μέσω των προαναφερόμενων δυσκολιών οφείλεται σε δύο συγκεκριμένους παράγοντες.

Στην εμπειρία που έχει αποκτήσει πλέον στα παιχνίδια αυτά με τα χρόνια και το γεγονός πως παραμένει ήρεμος σε όλες τις καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν κι έτσι έχει μπορεί να παίρνει καλύτερες αποφάσεις.

«Η εμπειρία και ότι μένω ήρεμος. Χθες με ρώτησαν αν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και απάντησα πως έχω πολλά παιχνίδια ακόμα. Η εμπειρία μου σ' αυτά τα ματς μου λέει ότι μπορεί να μην πετυχαίνεις με όμορφο τρόπο αυτή την περίοδο, όμως στο τέλος μετράει η ουσία, η πρόκριση. Υπήρχε ένα παιχνίδι με την Κοπεγχάγη που είχαμε κερδίσει με 5-0, αν δεν συμβεί αυτό, συνήθως τα ματς πάνε όπως σήμερα. Οι πιο δύσκολες κι οι λιγότερο σέξι εμφανίσεις είναι εκείνες των προκριματικών.

Ξέρω ότι όλοι στοχεύουν ψηλά κι έτσι πρέπει και ότι θα υπάρξει κριτική αν την άλλη εβδομάδα δεν παίξουμε καλά. Η ομάδα θα γίνει όμορφη στη League Phase. Σέβομαι τη δουλειά σας και όσα γράφετε. Θα είναι δύσκολα την επόμενη εβδομάδα. Δεν με νοιάζει αν είναι η Μπεσίκτας η Χράντετς».