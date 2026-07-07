Διαμαντίδης: «Επέστρεψα στο σπίτι μου»

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και είπε τους στόχους που έχει με την ομάδα.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μετά από 14 χρόνια, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον θρύλο της ομάδας, ο οποίος θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Διαμαντίδης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και ανέφερε ότι επιστρέφει στο σπίτι του, ενώ στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλέψει η ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Διαμαντίδης

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».