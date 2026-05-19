Μόνο πέντε ομάδες της Super League άντεξαν στους ελληνικούς πάγκους. Τρεις μεγάλοι ξεκίνησαν και τελείωσαν με τον ίδιο προπονητή.

Οι παράγοντες των ελληνικών ομάδων δεν ξέφυγαν από την αγαπημένη τους συνήθεια. Οι σύλλογοι της Super League επιδόθηκαν και πάλι στο αγαπημένο τους... χόμπι, την αλλαγή προσώπων στους πάγκους.

Στις 14 ομάδες του πρωταθλήματος εργάστηκαν 29 προπονητές! Δύο ανά ομάδα! Αλλά επειδή κάποιοι κράτησαν τους προπονητές με τους οποίους ξεκίνησαν τη σεζόν μέχρι τέλους, οι υπόλοιπες θέλησαν να καλύψουν το κενό... Φυσικά η αλλαγή προπονητή δεν είναι πλέον μόνο ελληνικό προνόμιο. Ακόμα και στην Premier League οι αλλαγές είναι συχνές τα τελευταία χρόνια.

Από τους πέντε τεχνικούς που άντεξαν ολόκληρη τη σεζόν την «ηλεκτρική καρέκλα» οι τρεις είναι σε μεγάλη ομάδα. Κι αυτό είναι πιο παράξενο, λόγω της πίεσης που ασκείται κατά καιρούς κι έπειτα από αρνητικά αποτελέσματα.

Για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, δεν συνιστά έκπληξη. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, που έφτασε τέτοια εποχή πέρσι μία ανάσα από την έξοδο έβγαλε τη χρονιά, την πέμπτη σερί στον Δικέφαλο, αλλά στα 100 χρόνια δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του σεζόν οδήγησε την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Άντεξε μετά τις δύο ήττες από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν βιάστηκε να πάρει απόφαση κι όλα πήραν τον δρόμο τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο άνθρωπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League και το νταμπλ πέρσι, έπαιξε στο Champions League, αλλά την τρέχουσα σεζόν, πλην του Super Cup, δεν μπόρεσε να πάρει άλλον τίτλο. Τον βασικότερο που είναι το πρωτάθλημα, τον διεκδίκησε, όμως τον έχασε.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μ' εξαίρεση τα playoffs, όπου η ομάδα είχε σκαμπανεβάσματα και ψυχολογική κούραση, παρουσίασε έναν εξαιρετικό Λεβαδειακό, που τερμάτισε στην έκτη θέση, την καλύτερη της ιστορίας του.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο κράτησε σχετικά άνετα την Κηφισιά στην πρώτη του σεζόν στη Super League, ενώ μέχρι τον Γενάρη, την είχε στις θέσεις 5-8.

Οι πρωτοπόροι στις αλλαγές

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ από τους μεγάλους, λοιπόν, διατήρησαν τους προπονητές τους όλη τη σεζόν. Παναθηναϊκός και Άρης έκαναν το αντίθετο. Είχαν τρεις διαφορετικούς προπονητές ο καθένας, ενώ ο Παναθηναϊκός στο Κύπελλο με την Athens Kallithea είχε στον πάγκο τον Δημήτρη Κοροπούλη.

«Πρωταθλητές» στις αλλαγές ήταν η ΑΕΛ Novibet και ο Αστέρας Aktor με 4 διαφορετικούς προπονητές! Η πρώτη υποβιβάστηκε και οι Αρκάδες έφτασαν στο χείλος του γκρεμού...

Τρεις είχε ο Πανσερραϊκός, με τη διαφορά ότι ο Βεργώνης ήταν μόνο σε ένα ματς στον πάγκο, ενώ ο ΟΦΗ είχε για ένα παιχνίδι τον Βενετίδη, αλλά στο Κύπελλο. Ουσιαστικά οι Κρητικοί προχώρησαν σε μία αλλαγή, από τον Ράσταβατς στον Κόντη με τον οποίο πήραν και το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία τους, όπως και οι Παναιτωλικός, Ατρόμητος, Βόλος.

Αναλυτικά οι προπονητές που εργάστηκαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Super League (αναφερόμαστε στα ματς της κανονικής διάρκειας και των playoffs-playouts, δεν περιλαμβάνεται το Κύπελλο και η Ευρώπη) και τι ισχύει για την επόμενη μέρα:

ΑΕΚ

Η μοναδική ομάδα που θα κρατήσει δεδομένα τον προπονητή. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται κάτι διαφορετικό φυσικά.

Μάρκο Νίκολιτς: Απολογισμός 21 νίκες, 9 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Ολυμπιακός

Ο Ισπανός τεχνικός έχει τη φιλοσοφία του, είναι εξαιρετικός, αλλά κι αδυναμίες κι εμμονές όπως όλοι. Έχει συμβόλαιο και είναι σε αναμονή.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Απολογισμός 19 νίκες, 9 ισοπαλίες, 4 ήττες.

ΠΑΟΚ

Στα 100 χρόνια έχασε το πρωτάθλημα, ενώ φαινόταν ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Έχασε το Κύπελλο από τον ΟΦΗ και τη δεύτερη θέση, την οποία κρατούσε στα χέρια της η ομάδα. Έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο κι όλα είναι ρευστά.

Ράζβαν Λουτσέσκου: Απολογισμός 18 νίκες, 10 ισοπαλίες και 4 ήττες.

Λεβαδειακός

Ο Παπαδόπουλος είναι στον αέρα και φαίνεται να έχει επαφές με τον Άρη. Σε αναμονή.

Νίκος Παπαδόπουλος: Απολογισμός 15 νίκες, 7 ισοπαλίες και 10 ήττες.

Κηφισιά

Λογικά θα παραμείνει στην ομάδα. Υπάρχει ικανοποίηση για το έργο του.

Σεμπάστιαν Λέτο: Απολογισμός 8 νίκες, 14 ισοπαλίες και 13 ήττες.

Παναθηναϊκός

Δεδομένα ο Ράφα Μπενίτεθ θ' αποχωρήσει και το τριφύλλι αναζητεί έναν προπονητή που θα στεριώσει...

Ρουί Βιτόρια: Απολογισμός καμία νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα.

Χρήστος Κόντης: 2 νίκες, 2 ισοπαλία, καμία ήττα.

Ράφα Μπενίτεθ: 12 νίκες, 7 ισοπαλίες και 7 ήττες.

Άρης

Ο Γρηγορίου πήγε καλά την ομάδα, αλλά η σεζόν ήταν αποτυχημένη. Σε αναμονή, αφού υπάρχουν επαφές και με τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Μαρίνος Ουζουνίδης: Απολογισμός 1 νίκη, καμία ισοπαλία, 1 ήττα.

Μανόλο Χιμένεθ: Απολογισμός 5 νίκες, 10 ισοπαλίες, 5 ήττες.

Μιχάλης Γρηγορίου: 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες.

ΟΦΗ

Ο Χρήστος Κόντης δεδομένα μένει στον ΟΦΗ. Μετά και την επιτυχία στο Κύπελλο δεν περίμενε κανείς κάτι άλλο.

Μίλαν Ράσταβατς: Απολογισμός 2 νίκες, καμία ισοπαλία, 5 ήττες.

Χρήστος Κόντης: Απολογισμός 10 νίκες, 3 ισοπαλίες, 12 ήττες.

Ατρόμητος

Ο Κέρκεζ συμμάζεψε την ομάδα και από τη ζώνη του υποβιβασμού την έφτασε μία ανάσα από την 8άδα. Σαφώς και μένει.

Λεωνίδας Βόκολος: Απολογισμός 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 5 ήττες.

Ντούσαν Κέρκεζ: Απολογισμός 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Παναιτωλικός

Ο Γιάννης Αναστασίου κράτησε τον Παναιτωλικό στην κατηγορία κι εκτός απροόπτου συνεχίζει στο Αγρίνιο.

Γιάννης Πετράκης: Απολογισμός 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 6 ήττες.

Γιάννης Αναστασίου: Απολογισμός 8 νίκες, 8 ισοπαλίες, 11 ήττες.

Αστέρας Aktor

Θα δοθεί ευκαιρία στον Αντωνόπουλο, ή θα πάει σε άλλη επιλογή έμπειρου τεχνικού. Όλα ρευστά.

Σάββας Παντελίδης: Απολογισμός καμία νίκη, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες.

Κρις Κόλεμαν: Απολογισμός 2 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες.

Μίλαν Ράσταβατς: Απολογισμός 1 νίκη, καμία ισοπαλία, 6 ήττες.

Γιώργος Αντωνόπουλος: 4 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες.

ΑΕΛ Novibet

Θα κοιτάξει να πάρει έμπειρο τεχνικό για να επιστρέψει άμεσα στη Super League.

Γιώργος Πετράκης: Απολογισμός καμία νίκη, 4 ισοπαλίες, 2 ήττες.

Στέλιος Μαλεζάς: Απολογισμός 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 5 ήττες.

Σάββας Παντελίδης: Απολογισμός 3 νίκες, 7 ισοπαλίες, 7 ήττες.

Τζανλούκα Φέστα: Απολογισμός 1 νίκη, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα.

Πανσερραϊκός

Ισχύουν φυσικά τα ίδια με τη Λάρισα.

Κριστιάνο Μπάτσι: Απολογισμός 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 6 ήττες.

Αλέξανδρος Βεργώνης: Απολογισμός μία ήττα.

Ζεράρ Σαραγόσα: Απολογισμός 6 νίκες, 6 ισοπαλίες, 13 ήττες.

Βόλος

Ο Μπράτσος μοιάζει δύσκολο να μείνει. Λογικά θα αναζητηθεί νέος φιλόδοξος τεχνικός.

Χουάν Φεράντο: Απολογισμός 8 νίκες, 1 ισοπαλία, 10 ήττες.

Κώστας Μπράτσος: Απολογισμός 1 νίκη, 4 ισοπαλίες, 7 ήττες.