Πανηγύρι και χαρακίρι

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τον επίλογο του πρωταθλήματος και τονίζει πως θα έχει πρόβλημα όποιος μελλοντικά δεν τον διαβάσει σωστά.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με πρωταγωνιστή τον πρόεδρό της Μάριο Ηλιόπουλο. Στον επίλογο φάνηκε πάλι η διαφορά της από τους δυο διώκτες της – κυρίως η διαφορά αγωνιστικής σοβαρότητας. Η ΑΕΚ κέρδισε ένα πρωτάθλημα χωρίς να έχει ούτε την καλύτερη επίθεση, ούτε την καλύτερη άμυνα και κάνοντας τους λιγότερους βαθμούς στην εποχή που υπάρχουν τα play off, αλλά το κατέκτησε δίκαια γιατί ήταν πολύ πιο σοβαρή από τους ανταγωνιστές της. Χθες αυτή, όπως δεν έχασε από τον ΠΑΟΚ, δεν έχασε και από τον Ολυμπιακό: ο κόουτς Νίκολιτς, που δικαίως αποθεώθηκε στην φιέστα, είπε ότι η ομάδα του έπαιξε και για να δείξει την εντιμότητα της.

Οι αντίπαλοί της που ήθελαν νίκες για να βγουν δεύτεροι, δεν κέρδισαν παρόλο που είχαν απέναντί τους ομάδες βαθμολογικά αδιάφορες. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε γιατί απέναντί στην ΑΕΚ δεν μπορούσε να κερδίσει μολονότι το προσπάθησε. Κι ο ΠΑΟΚ γιατί κόντρα στον ΠΑΟ αυτοκτόνησε. Το χαρακίρι του ΠΑΟΚ ήταν το τελευταίο κεφάλαιο στο συναρπαστικό μυθιστόρημα που λέγεται πρωτάθλημα Ελλάδος 2025-26.

Η ισοπαλία που έφερε ο ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟ είναι η σύνθεση της σεζόν του. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε στο ματς με τον ΠΑΟ με προβλήματα: ο γηπεδούχος στο πρώτο μισάωρο είναι καλύτερος κυρίως γιατί ο Ζαρουρί και ο Αντίνο ήταν πολύ μέσα στο ματς. Βελτιώθηκε όμως γρήγορα κι ολοκλήρωσε το ημίχρονο παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο. Και ολοκλήρωσε το παιγνίδι δείχνοντας αδυναμίες που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί όταν και προηγήθηκε 0-2.

Δυο ματς σε συσκευασία ενός

Στο γήπεδο της Λεωφόρου ήταν σαν να είδαμε δυο ματς. Ο ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματικός και συγκεντρωμένος στο πρώτο ημίχρονο κι αγνώριστος στο δεύτερο ημίχρονο όταν είχε μια ασόβαρη άμυνα και μια επίθεση που έχασε τα απίθανα. Κι ο ΠΑΟ, που ξεκίνησε καλά, χάθηκε στην πορεία κι απλά διορθώθηκε από τον Μπενίτεθ στην επανάληψη, του έκανε μια τεράστια ζημιά.

Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά από το 25΄ μέχρι το 45΄ ο ΠΑΟΚ σε έκανε να αναρωτιέσαι πως έχασε το πρωτάθλημα. Ο Λουτσέσκου για το ματς αυτό διάλεξε τους πλέον υγιείς και όχι απαραίτητα τους καλύτερους παίκτες. Εμφανίστηκαν στην βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ ο Σάντσες (δεξιά στην άμυνα), αλλά κυρίως ο Πέλκας κι ο Μύθου στην επίθεση, ενώ στα χαφ έπαιξαν μαζί ο Οζντόεφ και ο Ζαφείρης κι όχι ο Μεϊτέ. Η σχεδόν πειραματική αυτή ενδεκάδα χρειάστηκε περίπου 25 λεπτά για να προσαρμοστεί στις ανάγκες του παιχνιδιού, αλλά όταν το έκανε φάνηκε ότι θα κερδίσει χωρίς πρόβλημα.

Τα δυο γκολ του ΠΑΟΚ ήταν από αυτά που βρίσκει όλη την σεζόν του. Το πρώτο ήρθε από μια εκτέλεση κόρνερ. Ο Οζντόεφ μόνος έκανε το 0-1 με κεφαλιά στο 30΄ βγαίνοντας από τα σκριν. Πριν στον ΠΑΟ να καταλάβουν τι έγινε, ο Μύθου στο 35΄ έκανε το 0-2: η σέντρα «πάρε βάλε» του Ζίφκοβιτς με το αριστερό και το πλασέ του μικρού ήταν για σεμινάριο. Στο 35΄πίστευες ότι δεν υπήρχε παιχνίδι καθώς ο καλός στο ξεκίνημα Παναθηναϊκός είχε εξαφανιστεί: πριν να φύγει το ημίχρονο ο Πέλκας έχασε την ευκαιρία και για τρίτο γκολ.

Ο Μπενίτεθ σ’ αυτό που αρκετοί ισχυρίζονται ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι στην Ελλάδα έπαιξε πάλι με τέσσερις στην άμυνα και τους Τσέριν και Κοντούρη αυτή την άμυνα να την προστατεύουν, αλλά ειδικά μετά το μισάωρο ο ΠΑΟ δεν μπορούσε να επιτεθεί: ο Ταμπόρδα και ο Σφιντέρσκι που βρέθηκε βασικός αντί του τραυματία Τετέι δεν έπαιρναν σωστά την μπάλα. Αλλά το πρόβλημα ήταν πολύ ορατό για να μην το λύσει ο Ισπανός.

Δεν υπήρχε κόσμος

Στην εξέλιξη του ματς μέτρησε πολύ ότι η Λεωφόρος ήταν άδεια λόγω τιμωρίας. Αν υπήρχε κόσμος θα γινόταν χαμός στο ημίχρονο, αλλά αυτή τη φορά όλα κύλησαν ήρεμα. Ο Μπενίτεθ ξύπνησε την ομάδα κι έκανε δυο καθοριστικές αλλαγές. Το υποχρεωτικό πέρασμα του Ερνάντεθ αντί του πανικόβλητου Πάλμερ Μπράουν που ζήτησε αλλαγή σουλούπωσε κάπως την άμυνα μολονότι σε αυτή βρέθηκαν δυο αριστεροπόδαρα στόπερ. Αλλά κυρίως άλλαξε τον ΠΑΟ το πέρασμα στο ματς τον Σάντσες αντί του Κοντούρη. Ο Πορτογάλος συμμάζεψε πολύ την μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟ κέρδισε μέτρα για να μειώσει στο 69′ με τον Τσέριν αφού έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Ταμπόρδα και ο Σβιντέρσκι έπαιξαν βόλεϊ.

Ο Λουτσέσκου είδε ότι ο ΠΑΟ χτυπούσε πολύ από τα αριστερά όπου ο Ζαρουρί έβρισκε χώρους για να σουτάρει κι ο Κυριακόπουλος χώρους για επελάσεις κι έβαλε τον Κένι χωρίς πάντως να σταματήσει τον ΠΑΟ. Πέρασε επίσης στο ματς τους Ιβάνουσετς και Γερεμέγιεφ αντί του Πέλκα και του Μύθου – αλλά αυτό αποδείχτηκε λάθος αφού κανείς δεν βοήθησε ιδιαίτερα ενώ οι δυο που βγήκαν ήταν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλοί. Οταν ο Κωνσταντέλιας σκόραρε στο 73′, αλλά το VAR είδε τράβηγμά του στον Καλάμπρια στο ξεκίνημα της φάσης και το γκολ ακυρώθηκε, ο ΠΑΟ αναθάρρησε και ισοφάρισε με τον Ταμπόρδα στο 81′. Ο Κυριακόπουλος σέντραρε, ο Παβλένκα είχε μια σωτήρια επέμβαση σε κεφαλιά του Σβιντέρσκι, και ο Ταμπόρδα που ήρθε πήρε το ριμπάουντ και εκτέλεσε με το δεξί ενώ σε όλη την φάση δεν υπήρχε άμυνα του ΠΑΟΚ! Αλλά δεν υπήρχε και επιθετικός να βάλει γκολ: ο ΠΑΟΚ είχε τρεις ευκαιρίες μέχρι το φινάλε αλλά όχι καθαρό μυαλό. Και πέταξε και την δεύτερη θέση μετά το πρωτάθλημα και το κύπελλο.

Το ίδιο παιγνίδι πάλι

Η ισοπαλία στην Λεωφόρο έβαλε σε δεύτερη μοίρα το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια το αποτέλεσμα του οποίου δεν θα είχε σημασία σε περίπτωση μη νίκης του ΠΑΟΚ. Εκεί ο Ολυμπιακός έκανε κι αυτός τα λάθη του: ήταν τυχερός γιατί δεν του στοίχισαν. Μπήκε πάλι δυνατά, πάλι ο ΕλΚαμπί έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες, πάλι ο Ποντένσε που ξεκίνησε χτύπησε και βγήκε, πάλι η απόδοση του Ολυμπιακού έπεσε στην επανάληψη γιατί οι μισοί έπαιζαν για να βρουν ένα δεύτερο γκολ (χωρίς να κάνουν ευκαιρίες) και άλλοι οι μισοί για να κρατήσουν το γκολ του Ροντινέι με το οποίο ο Ολυμπιακός προηγήθηκε (χωρίς να το κάνουν απολύτως σωστά). Η ΑΕΚ, πάλι χάρη στις αλλαγές του Νίκολιτς ανασυντάχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από 45 λεπτά δυσκολίας απέναντι στο πρέσινγκ του Ολυμπιακού, βρήκε την ισοφάριση με ένα σουτ του Κοϊτά που εκτίμησε λάθος ο Τζολάκης και είχε και ευκαιρία τεράστια να πάρει το ματς όταν ο Πήλιος έγινε Χακίμι εκθέτοντας τον Ανδρέ Λουίς κι έδωσε στον Ζοάο Μάριο την δυνατότητα να πετύχει το ευκολότερο γκολ της ζωής του: ο Τζολάκης τον νίκησε και εξιλεώθηκε.

Ο Ολυμπιακός είχε στο δεύτερο ημίχρονο δυο σουτ που έφυγαν άουτ (του Τσικίνιο και του Αντρε Λουίς που επανεμφανίστηκε) και έκλεισε την σεζόν ανακουφισμένος, αλλά χωρίς να βρει έστω και την τελευταία αγωνιστική μια νίκη που θα έδειχνε ότι παραμένει ομάδα με χαρακτήρα. Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στο ματς τον Εσε ζητώντας του να σφίξει τα δόντια, φρεσκάρισε την επίθεση με τους Ταρέμι και Ζέλσον, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν είδε τίποτα. Η ειρωνική αποθέωση του προπονητή του Ολυμπιακού όταν ο Κοϊτά ισοφάρισε κι ο Ολυμπιακός βρέθηκε τρίτος μπορεί πάντως να γίνει λόγος παραμονής του: χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού του έδειξαν συμπαράσταση στα Social κι αυτά μετράνε.

Ο Αστέρας τα κατάφερε

Εντυπωσιακό είναι ότι ανάλογο ήταν και το τέλος των play out. O Aστέρας έφτασε στην παραμονή του γιατί άλλοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το στραβοπάτημά του. Επρεπε το Σάββατο να κερδίσει την Κηφισιά για να μείνει στην κατηγορία. Δεν τα κατάφερε κολλώντας σε μια ισοπαλία (0-0). Το ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό αναβλήθηκε το Σάββατο λόγω καταιγίδας και έγινε χθες Κυριακή. Ο Πανσερραϊκός γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του Αστέρα έπρεπε απλά να κερδίσει τον αδιάφορο Παναιτωλικό για να έχει ελπίδες παραμονής. Δεν τα κατάφερε ούτε αυτός: έφερε ισοπαλία με 1-1 και υποβιβάστηκε μολονότι μετά την ισοφάριση είχε δυο δοκάρια.

Τα ματς των play out ήταν πολύ κλειστά. Αντίθετα στην τελευταία αγωνιστική των play off για τις θέσεις 5-8 έβρεξε πάλι γκολ. Ο Άρης κέρδισε τον Λεβαδειακό με 3-0, έκανε πέντε τις συνεχόμενες νίκες του και τερμάτισε πέμπτος αλλά χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο ΟΦΗ που το έχει χάρη στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος κέρδισε με 3-1 τον Βόλο. Όταν δεν υπάρχει στρες υπάρχουν γκολ. Αλλά και ματς που δεν ενδιαφέρουν κανένα. Το Βικελίδης πχ ήταν εντελώς άδειο. Ο Αρης ολοκλήρωσε την σεζόν με πέντε νίκες. Αλλά όλες σε ματς χωρίς πίεση. Κι αυτό πρέπει να το προσέξει ενόψει της νέας του σεζόν: αν νομίζει ότι τον τελευταίο μήνα έλυσε τα προβλήματα του θα τα βρει μπροστά του.

Γενικά το πως η σεζόν ολοκληρώθηκε πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτης από όλους. Κι αλίμονο σε όποιον την διαβάσει λάθος.