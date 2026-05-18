Ζήτημα δεν είναι η καθυστέρηση της συνάντησης για τη διαφαινόμενη παραμονή Μιχάλη Γρηγορίου στον Άρη αλλά η συμφωνία επί του πλάνου της επόμενης χρονιάς.

Μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού ο Μιχάλης Γρηγορίου προανήγγειλε τη συνάντησή του με τον Θόδωρο Καρυπίδη υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το μέλλον αυτής της σχέσης θα ανακοινωθεί, σήμερα (19/5), επισήμως από την ΠΑΕ. Ευνόητα καλλιεργήθηκε η αίσθηση για την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, σε αυτό συνηγορούν εξάλλου και οι προθέσεις του ισχυρού άνδρα των «κίτρινων». Τελικώς, αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη της εβδομάδας δίχως να έχει διαπιστωθεί αλλαγή δεδομένων. Η διατήρηση του Μιχάλη Γρηγορίου φέρεται να κυριαρχεί στις σκέψεις του κ. Καρυπίδη.

Κάμποσο καιρό τώρα και μη έχοντας στα χέρια του πρόταση για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Άρης, ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει εστιάσει στην επόμενη χρονιά. Η επέκταση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου δεν ήταν στις αρχικές σκέψεις του, αλλά αναρριχήθηκε αρκετές θέσεις έπειτα από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα Playoff καθώς είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η διαδικασία μέτρησε αρκετά στις τελικές αποφάσεις της ιδιοκτησίας.

Η μετάθεση του ραντεβού των δύο ανδρών δεν είναι το βασικό ζητούμενο σε σύγκριση με την ολοκληρωμένη εικόνα που θα πρέπει να έχει σχηματιστεί και θα αφορά τον σχεδιασμό και το πλάνο της επόμενης χρονιάς, όταν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, δηλαδή προς τα τέλη της εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, οι σκέψεις της ιδιοκτησίας για την ερχόμενη σεζόν έχουν γίνει γνωστές μέσω διαρροών και όχι δημόσιας τοποθέτησης. Βέβαια, ο Μιχάλης Γρηγορίου σημείωσε ότι ήδη έχει γίνει προεργασία κι αυτό ενίσχυση την άποψη παραμονής του.

Ωστόσο, καιρό τώρα κυριαρχεί η αίσθηση ότι η ομάδα θα μειώσει τον αγωνιστικό προϋπολογισμό της έχοντας σκοπό και την άντληση κεφαλαίων μέσα από τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών (σ. σ. Ντιαντί, Μόντσου, Ζαμόρα). Κάτι αντίστοιχο «κυκλοφορούσε» και άλλες σεζόν οι οποίες ολοκληρώθηκαν αποτυχημένα για τους «κίτρινους» αλλά τα δεδομένα ανατράπηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μέσα από τη δραστηριότητά της στο μεταγραφικό παζάρι.

Σπουδαιότερο όλων δεν είναι λοιπόν αν το ραντεβού θα γίνει εντός 48 ή 72 ωρών αλλά η ύπαρξη της βεβαιότητας ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ο κατάλληλος για να τρέξει το αγωνιστικό project αλλά και ο καταρτισμός του πλάνου δίχως την παραμικρή σκέψη παρέκκλισης από αυτό. Είτε τούτο αφορά τη μείωση του προϋπολογισμού, είτε την αδιαπραγμάτευτη παραμονή των ακρογωνιαίων λίθων της ομάδας, είτε τις ημερομηνίες ερχομού των παικτών στη Θεσσαλονίκη έως και όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Και το τελευταίο έχει την αξία του καθότι εντάσσεται στα ζητήματα που ο Άρης έχει «πληρώσει» στα καλοκαίρια που επιχειρούσε τη συμμετοχή του στο League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων.