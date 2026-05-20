Περέιρα: «Το να νικάς όταν αμφιβάλλουν για σένα είναι ανεκτίμητο, είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ»
Το μέλλον του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα. Την ίδια στιγμή ο Αργεντινός χαφ έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο χαρούμενος είναι στην Ένωση.
Ο «Τούκου» ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από τη φιέστα και έστειλε το μήνυμά του, ευχαριστώντας τους οπαδούς που στήριξαν την ομάδα ως το τέλος για να φτάσει στον στόχο της.
«Να μην αφήσεις το συναίσθημα να σε απομακρύνει από τον στόχο σου, επαναλάμβανα και έτσι έγινε. Το να νικάς είναι καλό, αλλά το να νικάς όταν αμφιβάλλουν για σένα είναι ανεκτίμητο. Αποδείξαμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Χαρούμενος που ανήκω σε αυτή την ομάδα που δουλεύει πάντα με ταπεινότητα και θυσίες. Πάντα ευγνώμων σε όλους όσοι μας στήριξαν. Ευχαριστούμε πρωταθλητές», έγραψε ο Περέιρα.
