Ολυμπιακός: Ο «καλός» Ποντένσε, το λάθος Τζολάκη και «τα ίδια» Ελ Κααμπί κι Ορτέγκα

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια.

Είχα γράψει παραμονές του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ότι για να έκανε διπλό η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έπρεπε να κρατήσει τους γηπεδούχους μακριά από το γκολ-δεν το κατάφερε και δεν έφερε διπλό. Τις περισσότερες φορές το ποδόσφαιρο εν τέλει είναι λίγο…μαθηματικά.

Ο Ολυμπιακός μας άρεσε στο α΄ ημίχρονο χθες στη Φιλαδέλφεια, δεν μας άρεσε στο β΄-μία γνώριμη εικόνα του. Αν κάποιος έπρεπε να κερδίσει, νομίζω πως ήταν αυτός, αλλά τελικά βρέθηκε πολύ κοντά στο να χάσει-μία γνώριμη εικόνα του. Μόνο που έτσι δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις για κάτι καλύτερο από την 2η θέση. Και να είσαι κάπου κι ευχαριστημένος που πέρασες τον ΠΑΟΚ, γιατί έστω κι αν ήσουν καλύτερος από αυτόν στα μεταξύ σας παιχνίδια, εσύ δεν νίκησες σε κανένα, αντίθετα ο ΠΑΟΚ νίκησε στα δύο εντός έδρας και πήρε ισοπαλίες στα δύο εκτός έδρας.

Το χθεσινό παιχνίδι είναι αλήθεια ότι δεν μας έκανε σοφότερους για τον φετινό Ολυμπιακό. Για παράδειγμα…

Ένας Ελ Κααμπί, παρά την καλή του βραδιά, να μην μπορεί να βάλει γκολ με τίποτα και να τρέμει στο τετ α τετ με τον αντίπαλο γκολκίπερ…

Ένας Ορτέγκα, παρά την καλή του βραδιά, να μην μπορεί να διώξει την μπάλα από την άμυνα του και να την στέλνει πάνω στον πρώτο αντίπαλο, με συνέπεια έτσι να ξεκινήσει η ισοφάριση. Και το χειρότερο, λίγο μετά, να κάνει πάλι την ίδια χαζομάρα, άσχετα αν εκεί δεν κόστισε.

Παρεμπιπτόντως, διπλό το λάθος στο 1-1 της ΑΕΚ. Πρώτα από τον Ορτέγκα, μετά από τον Τζολάκη, που έχει τεράστια ευθύνη στο γκολ του Κοϊτά και θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικός για τον Ολυμπιακό. Διότι, με νίκη του ΠΑΟΚ, που δικαιούνταν να κερδίσει στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός από αυτό το γκολ που έφαγε πολύ εύκολα ο Τζολάκης, θα έχανε τη δυνατότητα να παλέψει για το Τσάμπιονς Λιγκ. Το ότι ο ίδιος ο διεθνής γκολκίπερ στη συνέχεια κράτησε το 1-1 στο κοντινό (κακό) πλασέ του Ζοάο Μάριο, ασφαλώς το πιστώνεται, αλλά με νίκη του ΠΑΟΚ επί του ΠΑΟ, δεν θα είχε κι ιδιαίτερη σημασία, πέραν της διατήρησης της ισοπαλίας.

Ο Τζολάκης δεν έκανε καλά πλέϊ οφ και πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του. Ακόμη πιο τραγικό, βέβαια, από το γκολ που έφαγε ήταν η ντρίμπλα που επιχείρησε να κάνει πάνω στον Ζίνι. Το διόρθωσε ο ίδιος το λάθος του, αλλά ο τερματοφύλακας δεν είναι για να παίζει. Κι ο Τζολάκης το ίδιο ασόβαρο πράγμα είχε κάνει και σε προηγούμενο παιχνίδι των πλέϊ οφ. Απορώ πραγματικά.

Τέλος πάντων, κάτι άλλο που καταλάβαμε από τον χθεσινό Ολυμπιακό ήταν το πόσο μεγάλη ανάγκη έχει τον καλό Ποντένσε. Όπως και στα 30 λεπτά που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, έτσι και στα 55 λεπτά που έπαιξε χθες, ήταν ο πιο δημιουργικός «ερυθρόλευκος», ταλαιπώρησε την άμυνα της ΑΕΚ και όταν βγήκε λόγω τραυματισμού η απουσία του ήταν αισθητή, καθώς ο Ζέλσον φάνηκε μόνο σε μία στιγμή στα 40 λεπτά που έπαιξε.

Το θέμα με τον Ποντένσε είναι ότι μία παίζει, μία δεν παίζει, άλλοτε πονάει, άλλοτε παίρνει κίτρινες και γενικά δεν κάνει ολοκληρωμένες εμφανίσεις. Μία φορά έβαλε ένταση στο παιχνίδι του για 55 λεπτά και βγήκε νοκ άουτ με θλάση, χθες.

Μισή δουλειά κάνει από την αρχή ως το τέλος της σεζόν.

Άσχετο: Δεν ήταν καλή κίνηση αυτό το παρατραβηγμένο του Μεντιλίμπαρ, με τον Μπιανκόν να παίζει δεύτερος φορ στο τελευταίο 15λεπτο. Μία φορά ακούμπησε την μπάλα και με κεφαλιά την έβγαλε πλάγιο άουτ. Ήταν μία κίνηση απελπισίας, μπας και πάρει κεφαλιά ο Γάλλος σε καμία σέντρα.

Αίσχος ο Ιταλός διαιτητής, ειδικά στο α΄ ημίχρονο. Σφύριζε λες και δεν ήθελε με τίποτα να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Χάριζε κίτρινες, χάριζε φάουλ, οι επόπτες σταματούσαν με δήθεν οφσαϊντ επιθέσεις. Τι να συζητάμε τώρα. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.

Στο β΄ ημίχρονο κάπως…ηρέμησε, αλλά την κρίσιμη στιγμή αντί να αφήσει το πλεονέκτημα και τον Ταρέμι να απειλεί στην περιοχή της ΑΕΚ, γύρισε τη φάση πίσω κι έδωσε φάουλ και κάρτα, τιμωρώντας τον Ολυμπιακό και τον Ζέλσον, όχι την ΑΕΚ και τον Ρότα.

